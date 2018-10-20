Нередко к гастроэнтерологу на приём приходят пациенты, которые не хотят или не могут (что гораздо реже) проходить фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). Они спрашивают, если такое исследование, которое показало бы наличие патологии желудка. В этом случае мы назначает комплексный анализ крови - гастропанель.

Гастропанель - это анализ, который используется для неинвазивной оценки состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ) и скрининга атрофического гастрита, а также наличия инфекции Helicobacter pylori (HP). Но сразу подчеркну, что этот анализ не отменяет необходимость проведения ФГДС, если это необходимо.

В состав Гастропанели входят 4 биомаркера: специфические белки пищеварительного тракта пепсиноген I (ПI), пепсиноген II (ПII), гастрин-17 и АТ класса Ig G к НР.

Нормы (могут отличать в разных лабораториях):

1. Гастрин-17 от 1 до 10 пмоль/л;

2. ПI 30 - 165 мкг/л;

3. ПII 3 - 15 мкг/л;

4. Ig G к НР 0 - 29,9.;

На основании исследований всех пациентов можно разделить на несколько групп:

1. Пациенты с нормальной СОЖ: Ig G к НР отрицательны, ПI, ПII и гастрин-17 в норме. Риск заболеваний желудка очень низкий. ФГДС не показана.

2. Пациенты с хеликобактерным гастритом без атрофии: Ig G к НР положительны, ПI, ПII и гастрин-17 в норме. Вопрос о ФГДС решается в индивидуальном порядке. Рекомендация: лечение НР-инфекции.

3. ПI и соотношение ПI/ПII снижены, гастрин-17 повышен, Ig G к НР или + или -. Такой результат свидетельствует от атрофическом гастрите ТЕЛА желудка. Риск рака желудка существенно повышен. Рекомендация: ФГДС.

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4. ПI и соотношение ПI/ПII в норме, гастрин-17 снижен, Ig G к НР положительны. Также свидетельствует об атрофии, но в антральном отделе желудка. Риск рака желудка повышен. Рекомендации: ФГДС и лечение НР-инфекции.

5. ПI и соотношение ПI/ПII снижены, гастрин-17 снижен, Ig G к НР положительны. Это атрофический пангастрит. Риск рака желудка очень высокий. Рекомендации: ФГДС и лечение НР-инфекции.

Вот что нужно знать об этом тесте. Приходите на обследование. Не запускайте свои болезни и берегите себя!

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