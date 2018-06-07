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Анатолий Власенко
Анатолий Власенко
Врач-отоларинголог, сурдологВсе статьи автора

Кашель и желудок – где связь?

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Сегодня поговорим о проблеме, которая часто остаётся за кадром, а в поиске лечения пострадавший обходит кучу специалистов, оставаясь без ответов.

Итак, леди и джентльмены: гастроэзофагеальный рефлюкс.

В представлении большинства он ассоциируется с изжогой, то есть, ощущением жжения в области шеи при употреблении в качестве еды чего-то кислого или острого.

Но такое представление крайне обманчиво. Смысл гастроэзофагеального рефлюкса - мышца которая блокирует выход еды в неправильном направлении (из пищевода в рот) не закрывается полностью, а если в желудке много всего и ещё после еды лечь или поджать живот чем-то, то содержимое желудка выливается обратно в рот, попутно обжигая все по ходу: голосовые связки, заднюю стенку горла, миндалины.

Изжоги при рефлюксе может и не быть.

Рефлюкс - одна из главных причин хронического кашля, при отсутствии проблемы в лёгких.

Кашель: после еды, в горизонтальном положении, при физических нагрузках (особенно сразу после еды).

Другие симптомы: осиплость голоса, покашливание, ощущение комка в горле.

Появление симптомов связано не столько с качеством еды, сколько с банальным пережором.

А теперь о главном. Что стоит сделать, если вы обнаружили у себя (мужа/жены/ребенка) подобные симптомы:

  • Есть нужно небольшими порциями, чтоб не растягивать желудок;

  • Еду не запивать. Пьём между приемами пищи;

  • Последний прием пищи не позже, чем за 3 часа до сна;

  • 2 часа после еды не делать физических упражнений;

  • Носим подтяжки, они снова в моде! И, в отличии от ремня, не давят на живот;

  • Ночью спим на высокой подушке, чтоб сила тяжести была на нашей стороне.

Если приведенные рекомендации не устранили проблему - обратитесь к гастроэнтерологу.

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Автор
Анатолий ВласенкоАнатолий Власенко
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеболь в животе
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