Какую кашу выбрать: диетолог раскрыла важный нюанс о питании

Выбирая кашу, обязательно нужно обращать внимание на ее состав, внешний вид, а также время варки.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. Она написала подробный пост о кашах.

Диетолог отметила, что, например, овес – это необработанное зерно. Поэтому перед приготовлением блюда с этой крупы ее нужно вымачивать 10-12 часов. Время варки – около одного часа.

Диетолог раскрыла важный нюанс о кашах

По ее словам, крупы отличаются степенью обработки и толщиной "нарезки" зерна. Чем оно тоньше, тем меньше в нем клетчатки и выше гликемический индекс.

"Знакомое "через 2 часа после овсянки хочется есть" – объясняется толщиной зерна и наличием клетчатки", – написала Кляуз.

Диетолог составила целый список каш:

Хлопья "Экстра" – делают из крупы первого сорта;

Крупа Telegram Виктории Кляуз

"Геркулес" – плющенное пропаренное зерно;

Овсянка цельнозерновая плющенная – схожа с "Геркулесом", но зерна более плотные, время варки дольше;

Крупа Telegram Виктории Кляуз

Мюсли – состоят из тонких хлопьев, орехов, ягод;

Гранола – запеченные мюсли, в составе есть большое количество сахаров.

"Выбирая кашу, ориентируйтесь на: состав (не должно быть дополнительных сиропов, ароматизаторов и тд), внешний вид – чем больше схожести с цельным зерном, тем позже появится голод, время варки – чем дольше, тем лучше", – подытожила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи назвали три каши, которые не только не приносят пользы здоровью, но и могут навредить.

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