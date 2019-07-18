Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гастроэнтерология

Какие продукты помогут в жару: диетолог назвала список

854 Читать материал на украинском

"Летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. Она добавила, что среди овощей наиболее полезным является листовой салат, огурцы, сельдерей и помидоры.

Фус написала, что, даже если люди не замечают явных изменений в самочувствии, жара все ровно влияет на работу многих функций организма.

Овощи

Овощи

Инфоиндустрия

"Больше всего могут пострадать от жары пожилые люди и маленькие дети. Это связано с тем, что у детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы, а у пожилых они уже не работают так, как в молодости", – отметила диетолог.

Новости
Самые полезные овощи и фрукты июля: в чем польза

Она написала, что люди, которые принимают лекарства, должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца также могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру тела.

Летняя жара влияет на работу многих функций нашего организма, даже если мы не чувствуем явных изменений в самочувствии. Больше всего могут пострадать от жары пожилые люди и маленькие дети. Это связано с тем, что у детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы, а у пожилых они уже не работают так, как в молодости. ☀ Люди, которые принимают лекарства должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру тела. ☀ "Летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар. ☀ Большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. Из овощей - это листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры. ☀ Друзья, вам интересна данная тема? Если да, ставьте “+” в комментариях и я продолжу 😉 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, консультант по здоровому образу жизни и блогер Ольга Фомина рассказала, как правильно заниматься спортом в жару.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Тег
еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины