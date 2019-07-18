Какие продукты помогут в жару: диетолог назвала список

"Летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. Она добавила, что среди овощей наиболее полезным является листовой салат, огурцы, сельдерей и помидоры.

Фус написала, что, даже если люди не замечают явных изменений в самочувствии, жара все ровно влияет на работу многих функций организма.

Овощи Инфоиндустрия

"Больше всего могут пострадать от жары пожилые люди и маленькие дети. Это связано с тем, что у детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы, а у пожилых они уже не работают так, как в молодости", – отметила диетолог.

Она написала, что люди, которые принимают лекарства, должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца также могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, консультант по здоровому образу жизни и блогер Ольга Фомина рассказала, как правильно заниматься спортом в жару.

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