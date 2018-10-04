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Анна Юркевич
Анна Юркевич
Гастроэнтеролог, психотерапевт Все статьи автора

Какие анализы нужны на первом приеме у гастроэнтеролога?

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С чем ко мне нужно приходить на приём? Это - один из самых популярных вопросов.

Конечно, каждая ситуация индивидуальна, но я предлагаю некий минимум, который облегчит наше взаимодействие.

Какие анализы нужно принести?

1. Общий анализ крови.

2. Общий анализ мочи.

3. Биохимический анализ крови. Стандартный набор, это: общий белок, альбумин, алт, аст, щф, ггтп, общий билирубин +прямой, креатинин, мочевина, липидограмма.

Если имеет место хроническая диарея: + срб, панкреатическая амилаза, липаза.

Если вы - девушка: железо, ферритин.

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4. Если диарея, болит живот, вздутие - кальпротектин кала;

5. Возраст: старше 40 - анализ кала на скрытую кровь, лучше иммунохимическим методом.

6. УЗИ органов брюшной полости.

7. Если беспокоят боли/тяжесть после еды в области желудка, при этом, вы - моложе 35 лет, фгдс делали несколько лет назад/категорически не хотите делать фгдс, при этом в роду у вас никто не болел онко желудка — поиск антигена хеликобактер пилори в кале.

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Анна Юркевич Анна Юркевич
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Источник:Анна Юркевич
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