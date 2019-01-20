Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Гастроэнтерология

Как жить с гастритом: врач назвала эффективную диету

2.8тЧитать материал на украинском

Людям, которые страдают от гастрита, необходимо срочно менять свой образ жизни. В первую очередь – заключить декларацию с семейным врачом и записаться на прием.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Машкевич. Также она посоветовала, каким образом изменить свой рацион, чтобы гастрит не причинял неудобств.

"Нужен отказ от курения и употребления крепких алкогольных напитков. А также следует отказаться от употребления продуктов, которые вызывают повышение кислотности. Это пирожные, жирные сорты мяса, кукурузные каши, чеснок, лук, жирные молочные продукты. И необходимо полностью убрать из своего рациона сладкие газированные напитки", – перечислила Машкевич.

Новости
Как язва желудка перерождается в рак. Самые опасные симптомы

Врач подчеркнула, что следует есть только небольшими порциями, но часто – пять-шесть раз в сутки. И немаловажно питаться только тем, что вызывает удовольствие.

Здоровая диета

Здоровая диета

"И еще, мы должны обращать внимание не только на то, что мы едим, но и на то, как мы едим. То есть, какими порциями едим, какая температура блюд и т.д. Золотой стандарт: нужно взять тарелку, поделить её на четыре части, половина тарелки – овощи, четверть – кусочек мяса или рыбы, и еще четверть – гарнир. Это оптимальный вариант", – подытожила Машкевич.

Ранее OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "гастрит" на OBOZREVATEL.

Темы
гастритЗдоровьеСоветы врачейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVДиеты и фитнес
Персона
Александра Машкевич
Теги
здоровьеСоветы врача диета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины