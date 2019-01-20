Как жить с гастритом: врач назвала эффективную диету

Людям, которые страдают от гастрита, необходимо срочно менять свой образ жизни. В первую очередь – заключить декларацию с семейным врачом и записаться на прием.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Машкевич. Также она посоветовала, каким образом изменить свой рацион, чтобы гастрит не причинял неудобств.

"Нужен отказ от курения и употребления крепких алкогольных напитков. А также следует отказаться от употребления продуктов, которые вызывают повышение кислотности. Это пирожные, жирные сорты мяса, кукурузные каши, чеснок, лук, жирные молочные продукты. И необходимо полностью убрать из своего рациона сладкие газированные напитки", – перечислила Машкевич.

Врач подчеркнула, что следует есть только небольшими порциями, но часто – пять-шесть раз в сутки. И немаловажно питаться только тем, что вызывает удовольствие.

Здоровая диета

"И еще, мы должны обращать внимание не только на то, что мы едим, но и на то, как мы едим. То есть, какими порциями едим, какая температура блюд и т.д. Золотой стандарт: нужно взять тарелку, поделить её на четыре части, половина тарелки – овощи, четверть – кусочек мяса или рыбы, и еще четверть – гарнир. Это оптимальный вариант", – подытожила Машкевич.

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