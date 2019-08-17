Как правильно выбирать арбуз: опубликованы дельные советы

Выбрать вкусный, спелый и безопасный арбуз довольно непросто, но реально, если следовать советам экспертов.

Как говорится в сюжете Oboz TV, роме характерного звонкого звука, спелый арбуз можно распознать по темно-зеленому цвету и сухой плодовой ножкой. Сложнее проверить арбуз на содержание нитратов.

Как рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, визуально определить уровень нитратов в арбузах практически невозможно, потому что это химическое вещество.

Как выбирать арбуз Иллюстрация

Он посоветовал спрашивать продавцов о заключении государственной ветеринарной экспертизы. Это небольшая по размеру справка с пометками о лаборатории, которая провела тестирование.

Также можно самостоятельно проверять арбуз с помощью небольшого электронного нитраттестера. В таком случае для арбуза норма нитратов не должна превышать уровень 60 миллиграммов на килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи советуют покупать арбузы и дыни только в сезон, с начала августа. Избегать покупок на стихийных рынках, у людей, которые не могут показать документы о качестве их продукции. Не покупать разрезанные арбузы, потому что в жару на поверхности развиваются вредные микроорганизмы.

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