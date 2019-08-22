Как правильно есть яблоки: названа наиболее полезная часть

Яблоки содержат много полезных составляющих. Однако их нужно съедать вместе с косточками: именно они содержат большое количество йода.

Австралийские ученые уверены, что 90% людей неправильно едят эти фрукты, ведь оставляют огрызки. Как рассказала диетолог Карина Дейнеко "Сніданку з 1+1", яблоки в рационе незаменимы.

По ее словам, в них содержится много витамина С, магния, железа, фосфора и пектина, но важно есть не более двух таких фруктов в день. Если человек здоров и у него нет проблем с кишечником, с повышенной кислотностью желудка, то лучше съедать яблоко в свежем виде в первой половине дня.

Ребенок с яблоком Аgrokons

"Косточки в яблоках содержат большое количество йода. Также там есть такое вещество как амегдалин, которое в небольших количествах будет безопасным для нашего организма и даже будет выполнять роль антиоксиданта. Но если мы превысим дозирования – вещество станет ядовитым", – объяснила Дейнеко.

По мнению стоматологов, поедание яблока может заменить одну чистку зубов щеткой, ведь фрукт поможет счистить налет. Однако после этого все равно нужно ополоснуть полость рта водой.

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