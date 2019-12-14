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/ Гастроэнтерология

Как похудеть: диетолог назвала главную ошибку при сбросе веса

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Самая большая ошибка человека, который хочет сбросить лишний вес, – худеть, чтобы потом можно было есть, "как раньше".

Об этом написала известный врач и диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По ее словам, те, кто хотят похудеть, не редко считают, что декабрь – это "последний вагон поезда".

Диетолог отметила, что при этом очень большой проблемой является то, что люди зачастую сбрасывают вес к определенным праздникам, а потом начинают опять питаться не очень полезной едой.

Диетолог назвала главную ошибку при похудении

Диетолог назвала главную ошибку при похудении

"Год за годом вы будете бежать по кругу... И да, вы искренне хотите похудеть. Да, вы готовы тратить свои ресурсы на это. Но вы не готовы нести ответственность за свои действия... "Похудеть – чтобы потом поесть" – вот тот железобетонный стереотип, который въелся в подсознание", – написала Кляуз.

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"Самая большая ошибка – худеть, чтобы потом можно было есть, "как раньше". Вот не совершайте эту ошибку, не обманывайте себя, ставьте цель – не набрать вес на праздники", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, что переход на сбалансированное питание для похудения с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни и характера труда требует времени и усилия, однако результат того стоит.

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Автор
Вероника Ковбасюк
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