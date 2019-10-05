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/ Гастроэнтерология

Как оставаться молодым: названы топ-8 продуктов

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Оставаться молодым как можно дольше можно с помощью правильно подобранного рациона питания.

Так, специалисты назвали восемь способствующих омоложению продуктов, которые содержат полезные микроэлементы, пишет "Медикфорум".

В список попали: темный шоколад, богатый флавонидами и антиоксидантами, которые хорошо влияют на состояние кожи, зеленый чай, содержащий полифенолы и коллаге, кофе, защищающее вашу кожу от меланомы.

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Топ-8 продуктов для сохранения молодости

Топ-8 продуктов для сохранения молодости

Иллюстрация

Также желающим сохранить молодость стоит обратить внимание на авокадо, помидоры, чернику и арбузы.

Добавить в рацион специалисты советуют и рыбу, особенно лосось, который богат омега-3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвал продукты, которые помогут легче пережить жару.

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