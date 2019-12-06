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/ Гастроэнтерология

Как не замерзнуть зимой: Супрун дала ценные советы

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Зимой холодная и не слишком приятная погода влияет на многих людей. Для того, чтобы не заболеть при низкой температуре, нужно подбирать правильную одежду и полноценно питаться.

Впрочем, случаются и ситуации непереносимости холода. Тогда проблему необходимо решать по-другому. Об этом сообщила экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем блоге для издания "НВ".

По ее словам, температура тела всегда должна быть стабильной, а конечности должны быть достаточно теплыми. Для этого существует естественный механизм терморегуляции, в который вовлечены многие органы. Также на терморегуляцию влияют половые гормоны.

Супрун посоветовала, как не замерзнуть зимой

Супрун посоветовала, как не замерзнуть зимой

today.ua

Супрун отметила, что на холоде сосуды то сужаются, чтобы организм не "терял тепло", то расширяются, чтобы предотвратить обморожения. Именно поэтому люди становятся бледными, когда только выходят на мороз, и красными, когда долго там перебывают или возвращаются в помещение.

К терморегуляции еще и привлеченные потовые железы, дрожь, теплообразование в буром жире, изменение поведения (люди сознательно не дают себе замерзнуть), сироты на коже и повышение метаболизма.

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Так, по мнению Супрун, к холоду можно приспособиться как действиями, так и химическими реакциями. Но так бывает не всегда, ведь, кроме случайного переохлаждения, существует непереносимость холода. При таких условиях люди могут чувствовать себя некомфортно даже при температуре 21 градус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун рассказала, что депрессия – это не проявление слабости и не хандра, а худший из недугов, которым может заболеть человек. В то же время Украина является лидером по статистике распространенности этого психического расстройства в мире.

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Автор
Яра Дорош
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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