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/ Гастроэнтерология

Как не растолстеть: диетолог раскрыла важный секрет похудения

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Для того, чтобы не поправляться, не стоит сидеть на диетах, ведь после их окончания человек вновь набирает вес.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. Она отметила, что после каждой диеты нарушается баланс между аппетитом и ощущением сытости.

Тогда, по словам диетолога, бороться с чувством голода человеку стает все сложнее, и после каждой неудачной попытки нормализации веса он потребляет все больше еды. ⠀

"Почему не стоит сидеть на диетах? Первая причина: люди, которые пытаются похудеть с помощью диет, потом опять набирают вес", – написала Фус.

Диетолог раскрыла важный секрет похудения

Диетолог раскрыла важный секрет похудения

growfood.pro

По мнению диетолога, дело в том, что любые диеты увеличивают секрецию гормонов и нейромедиаторов, а те – сильно стимулируют аппетит. Происходит так потому, что организм воспринимает значительное ограничение в еде и в калорийности как стресс. Это нарушает механизмы регуляции уровня жировой ткани – липостаз. ⠀

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"Порочный круг: периоды подавления аппетита чередуются с периодами перееданий. При каждой попытке сесть на диету эта проблема может значительно усиливаться. Поэтому удерживать свой вес, а тем более похудеть, может становиться все тяжелее и тяжелее", – подытожила Фус.

Почему не стоит сидеть на диетах❗️ ⠀ Первая причина: люди, которые пытаются похудеть с помощью диет, потом опять набирают вес⚖️ ⠀ После каждой диеты нарушается баланс между аппетитом и ощущением сытости. Бороться с чувством голода стает все сложнее. После каждой неудачной попытки нормализации веса люди потребляют больше еды. ⠀ Обычно это продукты с большим количеством жира и сахара☝️ ⠀ Причина❗️ ⠀ Любые диеты увеличивают секрецию гормонов и нейромедиаторов, которые в свою очередь сильно стимулируют аппетит (нейропептид Y, галанин, серотонин, эндорфины). ⠀ Происходит так потому, что значительное ограничение в еде и в калорийности организмом воспринимаются как стресс❗️ ⠀ Это нарушает механизмы регуляции уровня жировой ткани - липостаз. ⠀ Порочный круг: периоды подавления аппетита чередуются с периодами перееданий. При каждой попытке сесть на диету эта проблема может значительно усиливаться. ⠀ Поэтому удерживать свой вес, а тем более похудеть, может становиться все тяжелее и тяжелее☝️ ⠀ Я за правильное питание и против диет. А что выбираете вы❓

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые разработали диету, которая не нуждается в выполнении огромного количества условий. Единственное требование – каждый день не есть на протяжении 14 часов.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Персона
Светлана Фус
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