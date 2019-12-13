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/ Гастроэнтерология

Как кофе влияет на похудение: диетолог развенчала популярный миф

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Кофе почти никак не влияет на набор веса человека и похудение, ведь на обмен веществ в организме влияет много факторов.

Об этом сообщила диетолог и врач Виктория Кляуз на своей станице в Telegram. По ее словам, норма кофеина в день – 400 мг, а в чашке эспрессо – лишь 65 мг кофеина.

"Обмен веществ зависит от очень многих факторов – гормонального баланса, возраста, уровня активности. Кофеин влияет на организм, но не настолько, чтобы только от кофе люди худели или набирали вес", – отметила диетолог.

Диетолог рассказала, как кофе влияет на похудение

Диетолог рассказала, как кофе влияет на похудение

Кляуз рассказала, что кофе с молоком также не может повлиять на похудение, если человек правильно питается, не перегружает рацион быстрыми углеводами и не заменяет полноценные обеды на чашку этого напитка.

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"А вот в ситуации "чашка латте – каждый час, вместо завтрака и обеда" похудеть будет сложно", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала, что к употреблению кофе нужно подходить по правилу – "все хорошо в меру". А чтобы он был полезным, необходимо также правильно выбрать и приготовить его.

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Автор
Яра Дорош
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