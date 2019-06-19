Изжога и тошнота: что их может вызвать

Изжога и тошнота являются симптомами расстройства желудка, поэтому они обычно возникают одновременно.

Расстройство желудка также называется диспепсией, которая описывает группу симптомов, связанных с желудочно-кишечным трактом. Издание Medical News Today подготовило список возможных причин появления столь неприятных симптомов.

Гастрит – воспаление или отек слизистой желудка из-за кислых пищеварительных соков в кишечнике. Может протекать как в острой, так и в хронической форме. Это заболевание может быть вызвано:

инфекцией Helicobacter pylori (H. Pylori);

повреждением слизистой желудка;

снижением иммунной защиты.

Язвенная болезнь (язва желудка) – воспаление на слизистой оболочке желудка. Длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (ибупрофен и аспирин) и инфекция H. Pylori могут вызвать данную болезнь.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты могут иметь побочные эффекты, такие как изжога и тошнота. К ним относятся специфические антибиотики и НПВП.

Беременность

Эти симптомы могут наблюдаться и во время беременности. Изжога может случиться из-за колебаний гормонов, влияющих на мышцы, которые удерживают пищу в желудке. Тошнота является очень распространенным явлением во время беременности.

Рак желудка

В редких случаях частые приступы изжоги и тошноты могут быть признаком рака желудка, другими симптомами которого являются:

Помимо изжоги и тошноты люди могут испытывать: недомогание, дискомфорт после приема пищи, вздутие, отрыжку.

Иллюстрация

Ранее MedOboz писал о симптомах, которые помогут распознать рак толстой кишки.

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