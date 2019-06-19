Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Гастроэнтерология

Изжога и тошнота: что их может вызвать

286Читать материал на украинском

Изжога и тошнота являются симптомами расстройства желудка, поэтому они обычно возникают одновременно.

Расстройство желудка также называется диспепсией, которая описывает группу симптомов, связанных с желудочно-кишечным трактом. Издание Medical News Today подготовило список возможных причин появления столь неприятных симптомов.

Гастрит – воспаление или отек слизистой желудка из-за кислых пищеварительных соков в кишечнике. Может протекать как в острой, так и в хронической форме. Это заболевание может быть вызвано:

  • инфекцией Helicobacter pylori (H. Pylori);

  • повреждением слизистой желудка;

  • снижением иммунной защиты.

Язвенная болезнь (язва желудка) – воспаление на слизистой оболочке желудка. Длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (ибупрофен и аспирин) и инфекция H. Pylori могут вызвать данную болезнь.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты могут иметь побочные эффекты, такие как изжога и тошнота. К ним относятся специфические антибиотики и НПВП.

Беременность

Эти симптомы могут наблюдаться и во время беременности. Изжога может случиться из-за колебаний гормонов, влияющих на мышцы, которые удерживают пищу в желудке. Тошнота является очень распространенным явлением во время беременности.

Рак желудка

В редких случаях частые приступы изжоги и тошноты могут быть признаком рака желудка, другими симптомами которого являются:

Помимо изжоги и тошноты люди могут испытывать: недомогание, дискомфорт после приема пищи, вздутие, отрыжку.

Изжога и тошнота: что их может вызвать

Иллюстрация

Ранее MedOboz писал о симптомах, которые помогут распознать рак толстой кишки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Теги
здоровьерак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины