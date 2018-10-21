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/Блоги - Гастроэнтерология

Марат Зиннатуллин
Марат Зиннатуллин
ГастроэнтерологВсе статьи автора

Использование фекалий в лечебных целях

Этот пост посвящён не просто деликатной теме, а очень даже шокирующей на первый взгляд теме, поэтому впечатлительным людям лучше не читать! Речь идёт об использовании фекалий в лечебных целях.

Кто ещё с нами, продолжим. Есть такое заболевание кишечника - псевдомембранозный колит, которое часто сопровождается диареей и вызывается бактерией Clostridium difficile (на эту тему будет отдельный пост). Так вот такую диарею было предложено лечить приемом фекалий в капсулах.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA, приняли участие 20 человек в возрасте от 11 до 84 лет с кишечной инфекцией, вызванной Cl.difficile. В течение 14 дней испытуемый принимал по 15 капсул с фекальным содержимым. У 14 человек разовый курс экспериментальной терапии привёл к полному исчезновению симптомов заболевания.

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Остальным 6 участникам спустя неделю провели повторный курс лечения, после которого состояние пациентов нормализовалось. Никаких побочных эффектов препарата отмечено не было.

Дальше - больше. В журнале Aliment Pharmacol. Ther. 2014;39(10):1003-32, опубликован обзор данных 844 участников 67 исследований, получавших трансплантацию фекальной микробиоты у взрослых и детей с инфекцией Cl.difficile, воспалительных заболеваниях кишечника и синдроме хронической усталости. Результаты позволяют сделать вывод об эффективности данной терапии.

В какую категорию товаров отнести этот так сказать продукт? В США было предложение отнести фекалии к лекарствам. Но в FDA отказались от этой идеи. По мнению некоторых ученых данный вид биологической субстанции подходит под статус донорской ткани, а сам приём - трансплантация кала. В США даже создан "банк фекалий", по образцу банков спермы и крови. Как минимум один такой банк уже есть -OpenBiome - функционирует в США с 2012 года.

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Источник:Марат Зиннатуллин
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