Инновационный анализ для диагностики целиакии

Ученые определили биомаркеры, которые могут составить основу первого в мире анализа крови для диагностики целиакии. Они обнаружили, что воздействие глютена у людей с целиакией вызывает рост некоторых воспалительных молекул в крови, что коррелирует с общими симптомами.

Биотехнологическая фирма ImmusanT Inc. (США) возглавила международную команду по разработке продукта. Об этом сообщает Medical News Today.

Новое исследование предлагает инновационный тест на целиакию. Используемый сегодня метод может занять недели или месяцы, тогда как новый анализ крови может сократить это время до нескольких часов. Специалисты описали воспалительную реакцию, которую пациенты испытывают в первые часы после воздействия глютена.

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Глютен содержиться в пшенице, ячмене и макаранных изделиях и пр., и вызывает аутоиммунную атаку кишечника. Присутствие глютена в кишечнике заставляет иммунную систему атаковать тонкую кишку, что снижает ее способность поглощать питательные вещества, вызывая ряд симптомов. Они включают вздутие живота, диарею, рвоту, стеаторею, анемию из-за дефицита железа и потерю веса.

Было обнаружено, что инъекция глютеновых пептидов (коротких цепочек аминокислот) людям с целиакией приводит к таким симптомам, как тошнота и рвота, а также к повышению уровня некоторых молекул иммунной системы, а именно воспалительных, таких как интерлейкин-2 (IL-2), продуцируемый Т-клетками. Кроме того, инъекция глютеновых пептидов приводила к симптомам, которые коррелировали с повышенным уровнем маркеров крови.

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Новый анализ эффективнее и быстрее существующего подхода, который требует, чтобы люди активно потребляли глютен в течение по крайней мере нескольких недель перед прохождением инвазивной процедуры.

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