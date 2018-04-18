Голодовка Савченко: какие могут быть последствия для здоровья

Прошел почти месяц, как внефракционный нардеп без мандата Надежда Савченко объявила о начале голодовки.

"МедОбоз" решил узнать, чем это может закончиться для политика.

Так, по словам диетолога Андрея Омельченко, временный отказ от пищи положительно влияет на организм. "Голодовка (а точнее – голодание) позволяет очиститься от шлаков, лишних жировых отложений, больных клеток и тех, которые несут в себе генетические ошибки, поскольку в это время активируются защитные и регенерирующие функции организма", - уточнил врач.

Но это возможно, если голодать под контролем врача и ограниченное время (10-15 дней), правильно пить воду и отсечь лишние физические и эмоциональные нагрузки. В противном случае внутренних сбоев не избежать.

"Подобные акции протеста – огромный стресс для организма. А стресс – это всегда плохо", - подчеркнула гастроэнтеролог Наталья Гордиенко. – В первую очередь возникают нарушения работы кишечника, почек и печени, ухудшение состояния нервной сиситемы".

Далее, по словам врача, стремительно ухудшается состояние кожи, волос, ногтей, зубов, атрофируются мышцы и начинается развитие патологических процессов, в том числе и онкологических.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как можно обмануть голод.