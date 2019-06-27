Третяя и последняя часть будет посвящена лечению.

Изменение образа жизни

В начале лечения детей и подростков с лёгкими и нерегулярными симптомами ГЭР (нечастая изжога и безболезненная регургитация) прибегают к изменению образа жизни. Изменения образа жизни могут быть дополнением к основному лечению у детей со средними и тяжёлыми симптомами, сигнализирующими о ГЭРБ, или у детей с поставленным диагнозом "эзофагит".

Следующие подходы показали некоторую эффективность у взрослых пациентов с рефлюксом, но пока ещё не были тщательно изучены у маленьких пациентов:

снижение/контроль веса у пациентов с избыточной массой тела;

подъём головного конца кровати и нахождение в горизонтальном положении на левом боку (важно для пациентов с ночными проявлениями болезни, в других случаях – нет).

Использование позиционной терапии резонно для детей с ГЭРБ, но не рекомендуется для младенцев.

Следующие подходы тоже часто используются, они также показали некоторую эффективность:

ограничение в диете (у разных пациентов разная пища провоцирует ухудшение состояния, вот от них и стоит отказаться; обычно это может быть – шоколад, мята, кофеин содержащие напитки, кола, апельсиновый сок, томатный соус, кислые продукты, жирные продукты);

избегание положения лежа на спине вскоре после еды;

стимуляция слюноотделения (жевание жевательной резинки, слюна нейтрализует кислоту);

исключение алкоголя и табака, причём курение исключается как самим пациентом, так и окружающими, так как описано воздействия вторичного (когда курят в помещении) и третичного (частицы дыма приносятся на одежде) курения.

Фармакотерапия

Лекарства, которые используются для лечения ГЭРБ, можно разделить на следующие категории:

Прокинетики ⠀

Эта группа препаратов вообще не рекомендуется для лечения ГЭРБ из-за возможных побочных эффектов и ограниченной эффективности.

Поверхностно-активные вещества

Эти препараты создают барьер, чтобы кислота не травмировала слизистую внутренних органов. Только 2 вещества были оценены как эффективные для лечения ГЭРБ: сукральфат и натрия альгинат. Оба препарата не рекомендуются для постоянного лечения у детей, но могут быть использованы для разового применения у некоторых групп пациентов.

Что касается народной медицины, то доказательств эффективности лечения травами (ромашка, корень имбиря и пр.) нет.

В некоторых случаях могут применяться хирургические методы лечения: постановка гастростомы, фундопликация (подшивание части желудка к диафрагме в районе пищеводного отверстия) и другие хирургические техники.

Ингибиторы протонной помпы ⠀

Группа представлена множеством средств, однако они мало различаются по своей эффективности, поэтому лечение назначается, исходя из стоимости и того, какую форму лекарства ребёнку проще принять. Влияние омепразола, эзомепразола, лансопразола, декслансопразола и пантопразола на детей наиболее широко изучено.

Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

Пациентам с лёгкими и нечастыми проявлениями ГЭРБ и не реагирующими на изменения образа жизни врач может назначить препараты из этой группы. Из-за того, что они довольно быстро начинают действовать, подходят для симптоматического лечения. Однако менее эффективны, чем ИПП, особенно при длительном использовании. К препаратам этой группы относят: циметидин, ранитидин, фамотидин, низатидин.

Антациды

Не подходят для длительного лечения, но приносят кратковременное облегчение при изжоге у старших детей, подростков и взрослых с периодическим возникновением симптомов. Антациды начинают действовать спустя 5 минут после приёма, эффект сохраняется 30-60 минут. Длительный приём не рекомендован в виду возможных побочных эффектов, особенно у младенцев и детей с болезнями почек.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!