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/ Гастроэнтерология

Фрукторианство: диетолог раскрыла главные плюсы и минусы

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Фрукторианство имеет один важный плюс и минус. Первый заключается в том, что фрукты употребляются без обработки, различных специй, а также в полном отсутствии вредных продуктов. Но этот способ питания грозит дефицитом ряда микроэлементов, а иногда и набором веса.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что фрукторианцы употребляют только плоды растений, а другие их части, а также продукты животного происхождения исключаются.

Она отметила, что у них в ежедневном рационе доля фруктов составляет 75%, остальное приходится на орехи и семена. Но некоторые фрукторианцы включают в рацион только фрукты.

Диетолог раскрыла плюсы и минусы фрукторианства

Диетолог раскрыла плюсы и минусы фрукторианства

"Плюсы – фрукты употребляются без обработки, специй, полное отсутствие вредных продуктов. Минусы – дефицит ряда микроэлементов, у некоторых – набор веса", – написала диетолог.

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Кляуз подчеркнула, если человек решил стать фрукторианцем, то переход должен быть плавным и осознанным. Также стоит начать с вегетаринства и только потом задуматься о фрукторианстве.

"Есть только фрукты – это далеко не так легко, как кажется", – добавила она.

Приверженцы этого питания употребляют в пищу только плоды растений🍐🥑, а другие части растений и продукты животного происхождения исключаются В ежедневном рационе доля фруктов составляет 75%, остальное приходится на орехи и семена Некоторые фрукторианцы включают в рацион только фрукты ⠀ Плюсы - фрукты употребляются без обработки, специй, полное отсутствие вредных продуктов🙌 Минусы - дефицит ряда микроэлементов, у некоторых - набор веса ⠀ Если вы решили стать фрукторианцем, то переход должен быть плавным и осознанным Стоит начать с вегетаринства👆 и только потом задуматься о фрукторианстве Есть только фрукты - это далеко не так легко, как кажется😏 ⠀ А как вы относитесь к фрукторианству? Хотелось бы попробовать?😁

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что резкий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью.

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Теги
диетолог здоровье фрукт
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