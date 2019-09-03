Фрукторианство: диетолог раскрыла главные плюсы и минусы

Фрукторианство имеет один важный плюс и минус. Первый заключается в том, что фрукты употребляются без обработки, различных специй, а также в полном отсутствии вредных продуктов. Но этот способ питания грозит дефицитом ряда микроэлементов, а иногда и набором веса.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что фрукторианцы употребляют только плоды растений, а другие их части, а также продукты животного происхождения исключаются.

Она отметила, что у них в ежедневном рационе доля фруктов составляет 75%, остальное приходится на орехи и семена. Но некоторые фрукторианцы включают в рацион только фрукты.

Диетолог раскрыла плюсы и минусы фрукторианства

"Плюсы – фрукты употребляются без обработки, специй, полное отсутствие вредных продуктов. Минусы – дефицит ряда микроэлементов, у некоторых – набор веса", – написала диетолог.

Кляуз подчеркнула, если человек решил стать фрукторианцем, то переход должен быть плавным и осознанным. Также стоит начать с вегетаринства и только потом задуматься о фрукторианстве.

"Есть только фрукты – это далеко не так легко, как кажется", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что резкий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью.

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