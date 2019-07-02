Почему веганы не худеют: диетолог назвала опасные продукты

Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз заявила, что веганство – не способ похудеть, ведь не вся растительная пища "некалорийная".

Многое зависит именно от количества и времени приема еды, написала Кляуз на своей странице в Instagram.

"Нужно не только отказаться от мяса и молочных продуктов, а и найти оптимальные источники белка: бобовые, некоторые крупы, орехи", – сообщила коуч.

Диетолог раскрыла всю правду о веганстве

По ее мнению, сложность в том, что пищеварительная система должна подстроиться под "новый" состав пищи и выработать достаточное количество ферментов, чтоб еда переваривалась. Кляуз добавила, что на это нужно время.

При наличии лишнего веса нужно ограничиться в приеме крахмалистых продуктов: картофеля, риса и кукурузы, отметила коуч.

Диетолог также рассказала, от чего набирают вес и не худеют веганы: это обжаренный картофель, фисташки и миндаль вместо ужина в 21-22:00, недобор белка в рационе, избыток фруктов, а также фрешей и смузи.

Также Кляуз отметила, что не соглашается с тем, что веганы склонны к железодефицитной анемии, потому что не едят мясо.

"Набирать железо можно из разных источников. А вот причины анемии нужно искать, не всегда дело в питании", – добавила она.

Также диетолог дала рекомендации, в которых случаях не стоит становиться веганом:

если нет "четких доводов": сегодня хочется быть веганом, через неделю – снова мясоедом;

если мясоед хочет похудеть на веганстве: начинать нужно с поиска причин лишнего веса;

если планируется беременность в ближайшие полгода: тело должно адаптироваться к новому способу питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, худетьи быть здоровым можно без подсчета калорий, для чего необходимо придерживаться нескольких правил. Также стало известно, что летом похудеть легче, чем зимой, однако не у всех получается это сделать, потому что нужно выполнять определенные шаги.

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