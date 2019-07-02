Почему веганы не худеют: диетолог назвала опасные продукты

Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз заявила, что веганство – не способ похудеть, ведь не вся растительная пища "некалорийная".
Многое зависит именно от количества и времени приема еды, написала Кляуз на своей странице в Instagram.
"Нужно не только отказаться от мяса и молочных продуктов, а и найти оптимальные источники белка: бобовые, некоторые крупы, орехи", – сообщила коуч.
Диетолог раскрыла всю правду о веганстве
По ее мнению, сложность в том, что пищеварительная система должна подстроиться под "новый" состав пищи и выработать достаточное количество ферментов, чтоб еда переваривалась. Кляуз добавила, что на это нужно время.
При наличии лишнего веса нужно ограничиться в приеме крахмалистых продуктов: картофеля, риса и кукурузы, отметила коуч.
Диетолог также рассказала, от чего набирают вес и не худеют веганы: это обжаренный картофель, фисташки и миндаль вместо ужина в 21-22:00, недобор белка в рационе, избыток фруктов, а также фрешей и смузи.
Также Кляуз отметила, что не соглашается с тем, что веганы склонны к железодефицитной анемии, потому что не едят мясо.
"Набирать железо можно из разных источников. А вот причины анемии нужно искать, не всегда дело в питании", – добавила она.
Также диетолог дала рекомендации, в которых случаях не стоит становиться веганом:
если нет "четких доводов": сегодня хочется быть веганом, через неделю – снова мясоедом;
если мясоед хочет похудеть на веганстве: начинать нужно с поиска причин лишнего веса;
если планируется беременность в ближайшие полгода: тело должно адаптироваться к новому способу питания.
Многие в поисках эффективной диеты решают "быть веганом"👌, ведь они же стройные! Это заблуждение 🙅♀- не вся растительная пища "некалорийная", многое зависит от количества и времени приема еды ⠀ Нужно не только отказаться от мяса и молочных продуктов, а и найти оптимальные источники белка😉 - бобовые, некоторые крупы, орехи В этом сложность - пищеварительная система должна подстроиться под "новый" состав пищи, выработать достаточное количество ферментов, чтоб еда переваривалась На это нужно время😉 ⠀ Также важно помнить, что при наличии лишнего веса мы все же ограничиваем крахмалистые продукты - картофель, рис, кукурузу Неважно веган вы или нет ⠀ От чего набирают вес и не худеют веганы? 🤷♀ В моей практике, это обжареный картофель, фисташки и миндаль вместо ужина -в 21-22:00, недобор белка в рационе, избыток фруктов, фрешей и смузи🥭 ⠀ Считается, что тк веганы не едят мясо, то склонны к железодефицитной анемии🙊 Не соглашусь Набирать железо можно из разных источников А вот причины анемии нужно искать, не всегда дело в питании👩⚕ ⠀ Не стоит становиться веганом, если: ⠀ 🔅нет "четких доводов" - сегодня вы веган, через неделю снова мясоед ⠀ 🔅вы мясоед и хотите похудеть на веганстве - начинать нужно с поиска причин лишнего веса ⠀ 🔅планируете беременность в ближайшие полгода - тело должно адаптироваться к новому способу питания ⠀ А по какой причине вы бы стали веганом? Делитесь в комментариях⬇️
Как сообщал OBOZREVATEL, худетьи быть здоровым можно без подсчета калорий, для чего необходимо придерживаться нескольких правил. Также стало известно, что летом похудеть легче, чем зимой, однако не у всех получается это сделать, потому что нужно выполнять определенные шаги.
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