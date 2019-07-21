Это табу: диетолог развенчала миф о сухофруктах

В составе сухофруктов много сахара, поэтому они не эффективны, более того — препятствуют похудению: при сушке фрукты теряют массу, а концентрация фруктозы только растет.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Наталия Самойленко на своей странице в Instagram. По ее словам, даже 100 граммов сухофруктов — это уже очень много.

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“Сухофрукты — не лучшая замена конфетам. Сухофрукты — это сахар в кубе. При сушке фрукты теряют свою массу, а концентрация фруктозы (сахара) только растет”, — написала Самойленко.

Сухофрукты БлинКом

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Она отметила, что каждый вид сухофруктов по-своему воздействует на организм. Так, худеющим особо не рекомендуется есть чернослив, курагу и финики, а на цукаты вообще нужно наложить табу, добавила диетолог.

“Ведь если сухофрукты просто высушивают, то цукаты вывариваются в сахарном сиропе”, — объяснила Самойленко.

По ее словам, если человека устраивает его вес, то достаточно будет употреблять 30-40 г. сухофруктов в день.

“Но, все же, не забывайте, что сейчас лето! Самый идеальный вариант - 150-200 г. свежих сезонных фруктов или ягод в первой половине дня”, — подытожила диетолог.

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