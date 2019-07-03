За сколько часов до сна можно есть: диетолог дала ответ

Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила украинский диетолог Светлана Фус. По ее словам, именно ночью вырабатываются соматотропный гормон и мелатонин (гормон сна). Эти гормоны влияют на обмен веществ и утилизацию запасов жира, предназначенных для покрытия энергетических трат во время сна.

Фус подчеркнула, что ночью продолжается работа всего организма, и на это он тратит достаточно много энергии, которую берет из запасов.

Диетолог заявила, за сколько часов до сна можно есть Cookery.com.ua

"Если поесть перед сном, особенно много сладкой еды, выделяется гормон инсулин, пополняющий запасы и уменьшающий выработку соматотропного гормона и мелатонина, которые их тратят", – сообщила диетолог.

Поэтому оптимально питаться за 3-4 часа до сна, подытожила Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спортсменка и известный специалист по похуданию Анита Луценко заявила, что еда на ночь может привести к проблемам со здоровьем и лишнему весу. Также коуч по правильному питанию Виктория Кляуз дала несколько рекомендаций по приему пищи, которые помогут похудеть.

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