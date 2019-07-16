Как правильно готовить брокколи: диетолог озвучила секрет

Брокколи – полезный продукт питания, который богат калием, кальцием, солями фолиевой кислоты, а также содержит антиоксиданты, бета-каротин, селен, витамины С и К.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала украинский диетолог Светлана Фус. По ее словам, регулярное употребление овоща укрепляет стенки кровеносных сосудов, поэтому он полезен для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Состав брокколи богат клетчаткой, которая очищает кишечник и стабилизирует его работу, избавляя от запора. Продукт также нормализует уровень сахара в крови и может разнообразить рацион людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, добавила диетолог.

Брокколи Vesti

Как и все крестоцветные, капуста содержит струмогенные вещества, которые снижают усвоение йода. Поэтому употреблять ее лучше в приготовленном виде, добавила диетолог.

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"Чтобы брокколи сохранила максимальное количество полезных веществ, отваривать ее нужно в подсоленной воде не больше двух минут. Или приготовить на пару – такой способ позволяет сохранить в ней на 40% больше полезного", – порекомендовала Фус.

Также, отметила она, этот овощ можно использовать как ингредиент в супах, соусах для пасты, пирогах, омлетах, овощных гарнирах.

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