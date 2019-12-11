Диетолог рассказала, как бороться с тошнотой от молочки

Если человека тошнит во время приема кисломолочных продуктов, то нужно убедиться, является ли причиной именно эта еда, а тогда уже решать проблему.

Об этом написала известный врач и диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По ее словам, нужно помнить о двух важных моментах.

"Тошнота: связана ли она именно с кисломолочными продуктами, или же возникает до/после любого приема пищи, а во время перекусов проявляется "ярче", есть ли еще боли в животе, изжога, отрыжка горечью или какие-либо другие жалобы? Если да – то проблема не в продуктах, и нужно идти на прием к доктору", – подчеркнула Кляуз.

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Диетолог отметила, что, если все же проблема только в кисломолочных продуктах, то их нужно убрать из рациона. Она добавила, что в таком случае лучше всего организовать питание с полноценными приемами еды и без перекусов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз опровергла слова косметологов, которые не рекомендуют употреблять молочные продукты. Она уверила, что для каждого человека подход должен быть индивидуальным.

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