Диетолог назвала топ-5 фруктов, которые мешают похудеть

Не все фрукты и ягоды способствуют похудению: арбуз, дыня, виноград, персики и манго только мешают сбросить вес.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Наталья Самойленко на своей странице в Instagram. Она написала, что фрукты и ягоды — это отличный заменитель десертов для всех худеющих.

"Порции в 200-300 граммов в первой половине дня будет достаточно. Идеальное время — второй завтрак", — отметила диетолог.

Фрукты КидПассаж

По ее словам, не нужно обращать внимание на калорийность фруктов: в этих продуктах главное — способность поднимать уровень инсулина в крови.

"Антирейтинг фруктов для похудения составляет арбуз, дыня, виноград, персики и манго. Эти фрукты будут мешать сбрасывать вес", — написал Самойленко.

Она добавила, что, к примеру, арбуз имеет невысокую калорийность, но на самом деле его гликемический индекс точно такой же, как у французского багета или картошки фри. По ее словам, способность этой ягоды повышать уровень глюкозы в крови зашкаливает: а чем выше глюкоза, тем больше инсулина и тем ниже способность организма к жиросжиганию.

⠀

"Если мы едим фрукты, которые повышают инсулин, то как бы мы не пахали в зале, бесконечные скачки инсулина в течение дня не дадут нам возможности получать желаемый результат. Худеть мы можем только при низком инсулине", — подытожила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Наталья Самойленко развенчала миф о сухофруктах: выяснилось, что они препятствуют похудению.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!