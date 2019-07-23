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/ Гастроэнтерология

Диетолог назвала топ-5 фруктов, которые мешают похудеть

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Не все фрукты и ягоды способствуют похудению: арбуз, дыня, виноград, персики и манго только мешают сбросить вес.

Об этом сообщила известный украинский диетолог Наталья Самойленко на своей странице в Instagram. Она написала, что фрукты и ягоды — это отличный заменитель десертов для всех худеющих.

"Порции в 200-300 граммов в первой половине дня будет достаточно. Идеальное время — второй завтрак", — отметила диетолог.

Фрукты

Фрукты

КидПассаж

По ее словам, не нужно обращать внимание на калорийность фруктов: в этих продуктах главное — способность поднимать уровень инсулина в крови.

"Антирейтинг фруктов для похудения составляет арбуз, дыня, виноград, персики и манго. Эти фрукты будут мешать сбрасывать вес", — написал Самойленко.

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Она добавила, что, к примеру, арбуз имеет невысокую калорийность, но на самом деле его гликемический индекс точно такой же, как у французского багета или картошки фри. По ее словам, способность этой ягоды повышать уровень глюкозы в крови зашкаливает: а чем выше глюкоза, тем больше инсулина и тем ниже способность организма к жиросжиганию.

"Если мы едим фрукты, которые повышают инсулин, то как бы мы не пахали в зале, бесконечные скачки инсулина в течение дня не дадут нам возможности получать желаемый результат. Худеть мы можем только при низком инсулине", — подытожила диетолог.

Лето — самая щедрая пора на сезонные фрукты и ягоды🍓. Но все ли одинаково способствуют похудению? ⠀ Фрукты и ягоды — отличный заменитель десертов для всех худеющих. Выбирайте любые сезонные, которые вам нравятся, если нет индивидуальных противопоказаний и болезненных проявлений. Порции в 200-300 граммов в первой половине дня будет достаточно. Идеальное время для фруктов — второй завтрак. Лайфхак для тех, кто на диете, — не обращайте внимание на калорийность продукта. Да, я серьезно! Вопрос стоит не столько в калориях, сколько в способности фруктов поднимать уровень инсулина в крови. Это значит, что фрукты мы должны выбирать с низким гликемическим и инсулиновым индексами — эти две цифры важнее калорийности продукта. ⠀ Антирейтинг фруктов для похудения: 🍉 Арбуз 🍈 Дыня 🍇 Виноград 🍑 Персики 🥭 Манго. ⠀ Эти фрукты сбрасывать вес будут мешать 🙃. ⠀ Возьмем, к примеру, арбуз. Эта ягодка имеет невысокую калорийность, поэтому мы часто делаем выбор в ее пользу. Но на самом деле гликемический индекс арбуза точно такой же, как у французского багета или картошки фри. Способность арбуза повышать уровень глюкозы в крови зашкаливает, а чем выше глюкоза, тем больше инсулина и тем ниже способность организма к жиросжиганию. ⠀ Если мы едим фрукты, которые повышают инсулин, то как бы мы не пахали в зале, бесконечные скачки инсулина в течение дня не дадут нам возможности получать желаемый результат. Худеть мы можем только при низком инсулине. ⠀ Интересно узнать, какие ягоды и фрукты отлично подходят худеющим? Ищите продолжение на сайте @elle_ukraine ! Ссылку оставлю в stories 🔝

Публикация от Диетолог | Наталия Самойленко (@samoylenko_diet)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Наталья Самойленко развенчала миф о сухофруктах: выяснилось, что они препятствуют похудению.

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Персона
Наталья Самойленко
Место
Украина
Тег
похудение
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