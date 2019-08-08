Диетолог назвала причины переедания и дала важные советы

Проблема с перееданием начинается с ограничения в пище. Сначала человек запрещает себе питаться любимой едой, потом тяга к этим продуктам усиливается, и наступает "срыв".
Об этом написала известный диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram. По ее словам, также люди, пытаясь "собрать волю в кулак" и побороться с лишним весом, перестают посещать любимые кафе, чтобы избежать соблазна.
"А начинается все с ограничения в пище! Человек запрещает себе есть любимую еду, обязуется выкинуть все сладости... Но рано или поздно наступает момент, когда тяга к запретным продуктам начинает усиливаться, а в голове грохочут мысли о еде, перебивая все разумные доводы", – отметила она.
Холодильник
MediaСоль
⠀
По мнению Кален, с этого момента никакой из известных способов отвлечения не работает, а попытки "торга с самим собой" заканчиваются неудачами.
"Еда продолжает "падать внутрь" до тех пор, пока желудок не "заорет" “Довольно!” А после приходит чувство вины и угрызения совести. И теперь человек требует наказания для себя, чтобы искупить вину и почувствовать себя лучше. Поэтому ограничения будут еще жестче..." – добавила диетолог. По ее словам, на этом замыкается круг.
В следующем посте на своей странице в сети Кален дала советы, как бороться с перееданием.
Она написала, что нужно обратиться за помощью, ведь, если такие приступы случаются чаще, чем 2 раза в неделю на протяжении полугода, то речь может идти о компульсивном переедании.
“Нет-уйди-расскажи”. Применяя этот способ важно найти тот момент, когда начинается тяга, и тогда быстро и решительно уйти из дома еще до того, как ноги принесли к холодильнику. Достаточно просто выйти на улицу и прогуляться. В это время важно найти возможность рассказать о том, что происходит, какие возникают чувства и эмоции", – подчеркнула диетолог.
Также, по ее словам, важно нащупать корень, ведь у переедания есть психологические причины, которые важно разыскать.
"Можно найти специалиста по пищевому поведению, желательно с психологическим образованием, или принять участие в программе, которая направлена на обучение интуитивному питанию", – подытожила Кален.
Поговорим о распространенной проблеме, с которой сталкиваются многие мои клиенты — переедание🤔 ⠀ А начинается все с ограничения в пище❗ ⠀ Человек запрещает себе есть любимую еду, обязуется выкинуть все сладости. Перестает посещать любимое кафе, чтобы выпить там кофе с пирожным, отказывается от приглашения в гости, дабы избежать соблазна и начинает верить, что в этот раз получится “собрать волю в кулак” и побороться с лишним весом🤐 Но рано или поздно наступает момент, когда тяга к запретным продуктам начинает усиливаться, а в голове грохочут мысли о еде, перебивая все разумные доводы🆘 ⠀ Несколько мгновений и человек, уже сам того не замечая, оказывается у холодильника. При этом никакой из известных способов отвлечения не работает. По телевизору идет реклама, в которой хрустят чипсами стройные и радостные люди. Идея поставить себя в позу “собака мордой вниз” вызывает тоску, а из глубин интернета выплывают рецепты чизкейков и новогодних салатов. Все! Невозможно😳 Последняя попытка торга с самим собой: ⠀ - Вот только одну малюсенькую конфеточку позволю себе - Ну конечно же, если только одну. От одной ничего плохого не случится ⠀ И началось🙈 Рука раз за разом быстро тянется за продуктом, челюсть исправно отбивает ритм. Язык побыстрее проталкивает наспех пережеванную массу. Вкус не важен. Еда продолжает падать внутрь до тех пор, пока желудок не заорет “Довольно!”⛔ А после приходит чувство вины и угрызения совести. И теперь человек требует наказания для себя, чтобы искупить вину и почувствовать себя лучше. Поэтому теперь органичения будут еще жестче... Все! Круг замкнулся. Клятвенное обещание “взять себя в руки” дано вновь, отгоняя мысли о том, что скоро опять скрипнет дверь холодильника и все начнется сначала😔 ⠀ Напишите в комментариях ➕, если вам знакомо то, о чем я говорю и вы хотели бы решить эту проблему раз и навсегда👇 ⠀ Ставьте ❤️ и читайте продолжение под следующим постом😉 ⠀ 🙋На марафоне мы уделяем много времени психологическому настрою и учимся получать удовольствие от каждого приема пищи. Если вы хотите принять участие в марафоне, напишите мне “ДА” в личное сообщение (Direct) 📩 Отвечу на все вопросы и запишу вас на марафон😉⠀ ⠀ #еленакален_советы
Продолжаем разговор о переедании👉 Чтобы прочитать начало темы, перейдите ко мне в профиль👉 @elenakalen и вернитесь на один пост ранее. ⠀ Как бороться с перееданием? Что делать и где искать выход?👇 ⠀ 1️⃣ Обратиться за помощью. Если такие приступы случаются чаще, чем 2 раза в неделю на протяжении полугода, то речь может идти о компульсивном переедании. В этом нет ничего страшного. Так бывает. Человек же не виноват если подхватил грипп. И тут тоже самое, не стыдно заболеть. И это не значит, что нет силы воли или все дело в распущенности. Эта ситуация может захватить человека так, что он, будучи волевым в любой другой сфере, перед едой пасует🙌 ⠀ 2️⃣ “Нет-уйди-расскажи”. Применяя этот способ важно найти тот момент, когда начинается тяга, и в этот момент быстро и решительно уйти из дома еще ДО того, как ноги принесли к холодильнику. Достаточно просто выйти на улицу и прогуляться. В это время важно найти возможность рассказать о том, что происходит, какие возникают чувства и эмоции. ⠀ 3️⃣ Нащупать корень. У переедания есть психологические причины, которые важно найти. Это поможет от безликого “заедаю” перейти к истинным причинам набора веса и найти конкретные действия, которые помогут отказаться от лишней еды. Можно найти специалиста по пищевому поведению, желательно с психологическим образованием или принять участие в программе, которая направлена на обучение интуитивному питанию👍 ⠀ Ставьте в комментариях 1, если вам сложно самостоятельно справится с проблемой переедания. Ставьте в комментариях 2, если вы хотите снизить вес и легко перейти на питание по голоду👇 ⠀ 🙋Если ваша цель — постройнеть, преобразиться и стать счастливее, при этом не ограничивая себя в питании, то напишите мне “ДА” в личное сообщение (Direct) 📩 Отвечу на все вопросы и запишу вас на марафон😉 ⠀ #еленакален_советы
Как сообщал OBOZREVATEL, переедание является причиной излишнего веса и происходит из-за того, что люди поглощают пищу на автомате.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал