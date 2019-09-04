Диетолог назвала главные плюс и минус сыра

У сыра есть важный плюс – он богат белком и кальцием. Но и минус очевиден – у этого продукта довольно высокая жирность.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она дала рекомендации, как нужно употреблять продукт.

"Сыр богат белком и кальцием, но у него довольно высокая жирность – это минус. Поэтому едим в меру – 30-40 г в день и также помним, что рацион должен быть сбалансированным, не состоять только из жиров", – написала Кляуз.

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По ее словам, если в составе продукта есть пальмовое, растительное масло, сухое молоко – то он на самом деле не является сыром.

Диетолог также рассказала, как классифицируют сыры:

по текстурным свойствам: мягкие (моцарелла, риккота, бри, камамбер), полутвердые (эдам, голландский) и твердые (грюйер, пармезан, маасдам);

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по типу молока: коровье, козье, буйволиное, овечье и ️верблюжье;

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по методу коагуляции (пищевые кислоты, ферменты, температура), условиям приготовления и созревания, агенту созревания.

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"При выборе сыра обращайте внимание не только на состав, но и условия хранения (температура, упаковка), а также – срок годности (а не на дату расфасовки)", – подчеркнула Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, сыр является отличным источником белка, кальция и других питательных веществ, а его употребление поможет скинуть лишний вес и предотвратить болезни сердца и остеопороз.

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