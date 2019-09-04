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/ Гастроэнтерология

Диетолог назвала главные плюс и минус сыра

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У сыра есть важный плюс – он богат белком и кальцием. Но и минус очевиден – у этого продукта довольно высокая жирность.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она дала рекомендации, как нужно употреблять продукт.

"Сыр богат белком и кальцием, но у него довольно высокая жирность – это минус. Поэтому едим в меру – 30-40 г в день и также помним, что рацион должен быть сбалансированным, не состоять только из жиров", – написала Кляуз.

Диетолог назвала главные плюс и минус сыра

Диетолог назвала главные плюс и минус сыра

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По ее словам, если в составе продукта есть пальмовое, растительное масло, сухое молоко – то он на самом деле не является сыром.

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Диетолог также рассказала, как классифицируют сыры:

  • по текстурным свойствам: мягкие (моцарелла, риккота, бри, камамбер), полутвердые (эдам, голландский) и твердые (грюйер, пармезан, маасдам);

  • по типу молока: коровье, козье, буйволиное, овечье и ️верблюжье;

  • по методу коагуляции (пищевые кислоты, ферменты, температура), условиям приготовления и созревания, агенту созревания.

"При выборе сыра обращайте внимание не только на состав, но и условия хранения (температура, упаковка), а также – срок годности (а не на дату расфасовки)", – подчеркнула Кляуз.

Не забывайте отметить пост ❤️ Сыр богат белком и кальцием, но довольно высокая жирность - это минус👆 Поэтому едим в меру - 30-40г в день И также помним, что рацион должен быть сбалансированным и не состоять только из жиов👌 Если в составе есть пальмовое, растительное масло, сухое молоко - то этот продукт не является сыром🙅‍♀️ ⠀ Изготовление сыра - искусство, со своими секретами и тонкостями🙌 Не сущствует единой классификации сыров, их разделяют 🔘по текстурным свойствам ▫️мягкие (моцарелла, риккота, бри, камамбер) ▫️полутвердые (эдам, голландский) ▫️твердые (грюйер, пармезан, маасдам) ⠀ 🔘типу молока ▫️коровье ▫️козье ▫️буйволиное ▫️овечье ▫️верблюжье ⠀ Сыры также разделяют по методу коагуляции (пищевые кислоты, ферменты, температура), условиям приготовления и созревания, агенту созревания и пр ⠀ При выборе сыра обращайте внимание не только на состав👆, но и условия хранения (температура, упаковка), а также - срок годности ( а не на дату расфасовки) больше иныормации #dr_klaus_продукты ⠀ А какой сыр ваш любимый? Делитесь в комментариях⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, сыр является отличным источником белка, кальция и других питательных веществ, а его употребление поможет скинуть лишний вес и предотвратить болезни сердца и остеопороз.

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