У сыра есть важный плюс – он богат белком и кальцием. Но и минус очевиден – у этого продукта довольно высокая жирность.
Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она дала рекомендации, как нужно употреблять продукт.
"Сыр богат белком и кальцием, но у него довольно высокая жирность – это минус. Поэтому едим в меру – 30-40 г в день и также помним, что рацион должен быть сбалансированным, не состоять только из жиров", – написала Кляуз.
Диетолог назвала главные плюс и минус сыра
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По ее словам, если в составе продукта есть пальмовое, растительное масло, сухое молоко – то он на самом деле не является сыром.
Диетолог также рассказала, как классифицируют сыры:
по текстурным свойствам: мягкие (моцарелла, риккота, бри, камамбер), полутвердые (эдам, голландский) и твердые (грюйер, пармезан, маасдам);
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по типу молока: коровье, козье, буйволиное, овечье и ️верблюжье;
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по методу коагуляции (пищевые кислоты, ферменты, температура), условиям приготовления и созревания, агенту созревания.
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"При выборе сыра обращайте внимание не только на состав, но и условия хранения (температура, упаковка), а также – срок годности (а не на дату расфасовки)", – подчеркнула Кляуз.
Не забывайте отметить пост ❤️ Сыр богат белком и кальцием, но довольно высокая жирность - это минус👆 Поэтому едим в меру - 30-40г в день И также помним, что рацион должен быть сбалансированным и не состоять только из жиов👌 Если в составе есть пальмовое, растительное масло, сухое молоко - то этот продукт не является сыром🙅♀️ ⠀ Изготовление сыра - искусство, со своими секретами и тонкостями🙌 Не сущствует единой классификации сыров, их разделяют 🔘по текстурным свойствам ▫️мягкие (моцарелла, риккота, бри, камамбер) ▫️полутвердые (эдам, голландский) ▫️твердые (грюйер, пармезан, маасдам) ⠀ 🔘типу молока ▫️коровье ▫️козье ▫️буйволиное ▫️овечье ▫️верблюжье ⠀ Сыры также разделяют по методу коагуляции (пищевые кислоты, ферменты, температура), условиям приготовления и созревания, агенту созревания и пр ⠀ При выборе сыра обращайте внимание не только на состав👆, но и условия хранения (температура, упаковка), а также - срок годности ( а не на дату расфасовки) больше иныормации #dr_klaus_продукты ⠀ А какой сыр ваш любимый? Делитесь в комментариях⬇️
Как сообщал OBOZREVATEL, сыр является отличным источником белка, кальция и других питательных веществ, а его употребление поможет скинуть лишний вес и предотвратить болезни сердца и остеопороз.
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