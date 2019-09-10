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/ Гастроэнтерология

Диетолог назвала главные источники важного витамина

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Витамин С очень важен для иммунитета человека, также он участвует во многих процессах. Среди главных его источников: болгарский перец, помидор, киви, апельсин, грейпфрут, клубника и шпинат.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. По ее словам, суточная потребность женщин в этом витамине – 75 мг, мужчин – 90 мг. А тем, кто курит, нужно прибавить еще 35 мг.

Кляуз отметила, что максимально безопасная доза для взрослых – 2 г.

Диетолог назвала главные источники важного витамина

Диетолог назвала главные источники важного витамина

"Витамин С участвует в синтезе коллагена и л-карнитина, антиоксидант, важен для иммунитета и усвоения негемового железа", – написала диетолог.

По словам Кляуз, в теле человека он не синтезируется. При употреблении 1 г и более –абсорбция снижается на 50%, а излишек выводится с мочой, не задерживаясь в организме.

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"Источники: болгарский перец, помидоры, киви, апельсин, грейпфрут, клубника, шпинат. Выходит, что один средний апельсин или киви в день полностью покроют суточную потребность в этом витамине", – подчеркнула она.

Диетолог отметила, что его профилактический прием в дозе 200 мг в день не влияет на частоту заболеваемости простудами, как и сверхвысокие дозы витамина С (1-2 г) при появлении первых симптомов не связаны с длительностью болезни.

"Именно поэтому важно не только в периоды эпидемий есть апельсины и пить чай с лимоном, а ежедневно следить за своим питанием – тогда никакие простуды не страшны", – подытожила Кляуз.

Витамин С 🍋 учавствует в синтезе коллагена и л-карнитина, антиоксидант, важен для иммунитета и усвоения негемового железа🥬 В нашем теле не синтезируется, а при употреблении 1г и выше -абсорбция снижается на 50% и излишек выводится с мочой, не задерживаясь в организме #dr_klaus_элементы ⠀ Суточная потребность для людей 19+ 🔘 женщины 75мг 🔘 мужчины 90мг Если вы курите - то прибавляем еще 35мг к своей дозе 🔴Максимально безопасная доза для взрослых 2г ⠀ Источники: 🔸болгарский перец 🔸помидоры 🔸киви 🔸апельсин 🔸грейпфрут 🔸клубника 🔸шпинат ⠀ Выходит, что 1 средний апельсин или 1 киви в день полностью покроют суточную потребность в этом витамине👆 Профилактический прием витамина С в дозе 200мг в день не влияет на частоту заболеваемости простудами При появлении первых симптомов заболевания - сверхвысокие дозы витамина С (1-2г) также не влияют на длительность болезни ⠀ Именно поэтому важно не только в периоды эпидемий есть апельсины и пить чай с лимоном, а ежедневно следить за своим питанием - тогда никакие простуды не страшны🔥

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сыре содержится витамины группы В, А, РР и D которые улучшают работу мозга и помогают справиться со стрессом.

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