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/ Гастроэнтерология

Диетолог нашла неожиданное спасение от обжорства: сколько нужно есть

1.3т
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Для того, чтобы избежать обжорства, нужно хорошо завтракать, не садиться на "жесткие" диеты, перейти на правильное питание, планировать меню и хорошо высыпаться.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По "жесткими диетами" она имела ввиду, например, кофе с круассаном на завтрак, шоколадку с этим же напитком на перекус, на обед – салат и никакого ужина.

"Это питание вас "не похудеет", а приведет к вечернему срыву... Идеально – просто перейти на правильное питание, убрать еду, которая откладывается в жир, и постепенно, но эффективно, снижать вес", – написала Кляуз.

Диетолог нашла неожиданное спасение от обжорства

Диетолог нашла неожиданное спасение от обжорства

my-izumrud.ru

"Завтрака должно хватать на четыре часа, чтобы голод не мешал работе и не хотелось перекусить вредной едой", – отметила диетолог.

По ее словам, планирование меню же помогает улучшить качество питания и характеризуется низким риском ожирения.

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"Если человек хронически не высыпается, то потребляет в день на 300-400 ккал больше обычного, часто – это сладости и выпечка", – подытожила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала, что стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.

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Автор
Вероника Ковбасюк
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