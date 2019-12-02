Диетолог нашла неожиданное спасение от обжорства: сколько нужно есть

Для того, чтобы избежать обжорства, нужно хорошо завтракать, не садиться на "жесткие" диеты, перейти на правильное питание, планировать меню и хорошо высыпаться.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По "жесткими диетами" она имела ввиду, например, кофе с круассаном на завтрак, шоколадку с этим же напитком на перекус, на обед – салат и никакого ужина.

"Это питание вас "не похудеет", а приведет к вечернему срыву... Идеально – просто перейти на правильное питание, убрать еду, которая откладывается в жир, и постепенно, но эффективно, снижать вес", – написала Кляуз.

Диетолог нашла неожиданное спасение от обжорства my-izumrud.ru

"Завтрака должно хватать на четыре часа, чтобы голод не мешал работе и не хотелось перекусить вредной едой", – отметила диетолог.

По ее словам, планирование меню же помогает улучшить качество питания и характеризуется низким риском ожирения.

"Если человек хронически не высыпается, то потребляет в день на 300-400 ккал больше обычного, часто – это сладости и выпечка", – подытожила Кляуз.

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