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Оксана Киргуева
Оксана Киргуева
Гастроэнтеролог, Кандидат медицинских наук Все статьи автора

DETOX не выводит шлаки

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Смутно представляется, как я даю пациенту, неделю назад вышедшему из "запоя" баночку аппетитного бананового или клубничного смузи с целью очищения организма от токсических веществ.

В официальной медицине детоксикация – это очищение организма при отравлениях наркотическими веществами, алкоголем или эндогенными токсинами. Дезинтоксикационную терапию мы проводим стационарно.

Если рассуждать логически: кожа, почки, печень, лёгкие, лимфатическая система, желудочно-кишечный тракт составляют очень сложную и слаженную систему "очистки", которая вполне хорошо работает у здорового человека, а если бы токсинов в организме было столько, что с ними не могла бы справиться выделительная система, то вы бы уже это поняли, так как нуждались бы в серьезном лечении.

Новости
Осторожно, детокс!

Термин "шлаки" в медицине является псевдонаучным. Из клеток токсины выводят почки и печень, а подобные "чистки" никоим образом не могут помочь выделительной системе справляться с этой функцией.

Почему люди верят в детокс-системы?

Да потому, что каждый был бы рад получить простой рецепт, который освободит нас от наших ошибок: нездорового питания, злоупотребления алкоголем или курения, отказа от спорта и многого другого. Зрите в корень, т.е. уберите главные причины болезней, тогда не будет и их сами

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Автор
Оксана КиргуеваОксана Киргуева
Источник
Источник:Оксана Киргуева
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