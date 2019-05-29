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/Гастроэнтерология

Жевала волосы 10 лет: из желудка россиянки вытащили страшный ком. Фото 18+

2.9тЧитать материал на украинском

В России в Томской больнице скорой помощи врачи провели операцию 16-летней девушке, 80% желудка которой занимал ком волос весом в 500 грамм.

Об этом сообщает ТВ2, ссылаясь на местный Облздрав. Уточняется, что волосы копились в желудке 10 лет, так как пациентка любит их жевать (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

"Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция. Сейчас девушка идет на поправку, чувствует себя удовлетворительно", – рассказал главврач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев.

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Сообщается, что ком волос удалось обнаружить после того, как девушка пришла к доктору с жалобами на выпадение волос. Ее обследовали и выявили анемию. С помощью ФГДС и УЗИ в желудке девушки обнаружили инородное тело огромных размеров – трихобезоар. В облздраве отметили, что за последние четверть века это второй случай в Томске.

Волосяной ком можно было извлечь только операционным путем. Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка.

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Извлеченный из желудка ком волос

Извлеченный из желудка ком волос

ТВ2

В министерстве отметили, что для избежания рецидива девушке потребуется помощь психиатра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке 41-летней женщине удалили огромную опухоль, внутри которой обнаружили клочки волос и зубы.

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Место
РоссияТомск
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Мещерякова Дина
Мещерякова Дина
Огрoмнoе спacибo вcем тeм, ктo пoказaл мнe пpeкpaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hbbu50r Пpocто пройдя опрос полyчила пoчти пoлyгодовую заpплaту)) Пoльзyйтeсь, покa eсть возможноcть=)
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