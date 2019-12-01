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/ Гастроэнтерология

Чем заменить кофе: назван топ-7 напитков

1.3т
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Популярный напиток – кофе – вполне можно заменить матчей, цикорием, какао, кэробом, масалой, имбирным чаем или же молочной сывороткой с соком.

Многочисленные исследования уже давно опровергли вред кофе. Но для тех, кто его не любит или хочет попробовать альтернативу, издание НВ создало целый список напитков.

Кофе и имбирный чай

Кофе и имбирный чай

Матча

Японский чай матча имеет сладковатый привкус с небольшой горчинкой. Кофеина в нем не меньше, чем в кофе. Напиток бодрит, а также повышает концентрацию внимания.

Благодаря правильной обработке в листьях сохраняется максимум антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Чтобы не снизить полезность, важно заливать его горячей водой, но не кипятком.

Матча

Матча

Vogue

Цикорий

Из-за легкой горчинки цикорий по вкусу напоминает кофе. Этот привкус напитку дает полисахарид инулин, который является мощным пребиотиком. Цикорий хорошо усваивается организмом, а также помогает при похудении, ведь притупляет аппетит и почти не содержит калорий.

В растении нет кофеина, но бодрящий эффект присутствует. Его обеспечивает витамин В5. А тиамин повышает выносливость, делая цикорий хорошей альтернативой кофе.

Цикорий

Цикорий

likefoods.ru

Какао

Напиток из порошка какао-бобов – природный антидепрессант, который поднимает настроение и бодрит за счет кофеина и теобромина. В какао много витаминов и полезных веществ. Также при его регулярном употреблении снижается риск развития атеросклероза.

Какао помогает повысить гемоглобин и улучшить состояние кожи, а также волос. Но при этом напиток имеет высокую калорийность.

Какао

Какао

infoeda.com

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Кэроб

Кэроб – популярный суперфуд, который делают из высушенных плодов рожкового дерева. Напиток из кэроба и молока получается похожим на какао, но при этом намного слаще.

Благодаря натуральной сладости в напиток не придется добавлять сахар, что делает его диетическим. Кофеина в кэробе нет, но из-за большого количества витаминов он обеспечивает прилив энергии. Также, в отличие от какао, кэроб не является аллергеном.

Кероб

Кероб

сyprusfortravellers.net

Масала

Чай масала – согревающий и бодрящий напиток по индийскому рецепту. Его готовят на основе черного чая, добавляя молоко и специи: кардамон, корицу, гвоздику, фенхель. Также можно добавить и другие пряности, например, миндаль, мускатный орех, корень солодки.

Благодаря фенхелю напиток полезен для пищеварения, а гвоздика помогает оставаться здоровым в сезон простуд. По индийской традиции напиток должен быть калорийным, поэтому в него обязательно добавляют подсластитель.

Масала

Масала

pozvonochnik.info

Имбирный чай

Чай из имбиря – витаминный, бодрящий и согревающий. Он содержит витамины группы В, А, С, эфирные масла, а также улучшает кровообращение и дает заряд энергии.

К корню этого растения можно добавлять мед, лимон, лайм. Имбирный чай также можно смешать с черным или зеленым.

Имбирный чай

Имбирный чай

moulinex.ru

Молочная сыворотка с соком

В молочной сыворотке присутствуют витамины А, С и В. Соли магния делают напиток полезным при стрессах, ведь укрепляют нервную систему. Для улучшения вкуса в сыворотку добавляют фруктовое пюре или сок.

Молочная сыворотка с соком

Молочная сыворотка с соком

econet.ua

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Автор
Яра Дорош
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