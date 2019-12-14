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/ Гастроэнтерология

Чем поддержать микрофлору кишечника?

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Тема очень большая и по-хорошему нужно начинать с питания и устранение патогенов, но об этом как-нибудь в следующий раз. В этом посте расскажу про препараты, а точнее про группы препаратов, влияющих на полезную микрофлору.

Что у нас есть в арсенале?

  • Пребиотики

  • Метабиотики

  • Синбиотики

  • Пробиотики

Все они с окончанием -биотики, но несут разную миссию. Благодаря рекламе йогуртов, все начинают принимать полезные бактерии, не зная, что этого для здоровья кишечника недостаточно.

Свои всегда лучше, чем чужие, поэтому нужно выращивать и поддерживать свою микробиоту. Для этих целей у нас есть пре- и метабиотики.

Чем поддержать микрофлору кишечника?

Иллюстрация

Пребиотики – это пищевые волокна, которые питают дружественные микроорганизмы.

Варианты пребиотиков:

  • дисахариды (лактулоза);

  • олигосахариды (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды);

  • полисахариды (целлюлоза, пектины, декстрин, инулин, псиллиум и др.).

Осторожно при СИБР (синдром избыточного бактериального роста) – может вызвать вздутие и ухудшение. Самые безопасные – галактоолигосахариды (GOS). Они не перевариваются в верхних отделах кишечника, а только в толстом, становясь настоящим лакомством для бифидо- и лактофлоры. Естественными пребиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.

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Метабиотики – это продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Другими словами, это отходы бактерий и умершие собратья. Помогают нормальной флоре расти и развиваться, а также подавляют рост патогенов.

Варианты метабиотиков:

Они не вызывают дискомфорта при СИБР, не вступают в конфликт с имеющейся флорой, а потому могут быть использованы при этом состоянии. Естественные метабиотики – ферментированные продукты, например, квашеная капуста или комбуча.

Синбиотики – это комбинированный препарат, который включает в себя пробиотик и пребиотик, т.е. и бактерии и еду для них. Такое сочетание наиболее выигрышное для пациента, если требуется назначение бакпрепаратов.

Варианты синбиотиков:

Не рекомендуется назначение про- и пребиотиков, пока не устранен СИБР.

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Иллюстрация

Естественные пробиотики – продукты ферментации. Помните о домашнем йогурте, его можно делать не только на животном молоке.

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Автор
Диляра Лебедева Диляра Лебедева
Тема
Здоровье
Тег
питание
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