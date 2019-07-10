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/ Гастроэнтерология

Больше вреда, чем пользы: эксперт по питанию раскрыла секрет фитнес-батончиков

1.3т Читать материал на украинском

Нутрициолог, эксперт по эргогенике питания и сертифицированный коуч Елена Кален заявила, что в фитнес-батончиках есть много добавок, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Об этом эксперт написала на своей странице в Instagram. По ее словам, полностью безуглеводных батончиков не бывает, иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил.

"Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы", — сообщила Кален.

Эксперт по питанию раскрыла секрет фитнес-батончиков

Эксперт по питанию раскрыла секрет фитнес-батончиков

Super.ua/Dr.Weil

⠀Нутрициолог составила список полезных ингредиентов в батончиках:

  • Семена. В них содержатся полезные жирные кислоты, употребление которых помогает укрепить иммунитет, ускорить обмен веществ и сохранить природную красоту. Они особенно полезны для женщин в период ПМС.

  • Цельные зерна — кладезь сложных углеводов и клетчатки. Они дают заряд энергии, улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса.

  • Орехи. В них содержатся селен, цинк, кальций и йод. Орехи необходимы при больших умственных и физических нагрузках. Также благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, они помогают быстрее восстановить силы после тренировки.

  • Финики и сухофрукты — это природные подсластители, которые богаты минералами и витаминами. Финики помогают справляться с воспалительными процессами в организме, улучшают стул и снижают артериальное давление, а изюм укрепляет нервную систему.

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Для снижения веса коуч посоветовала батончики без ароматизаторов и подсластителей, а также продукты без большого количества шоколадной глазури.

"Если в составе присутствует гидролизированный желатин, кукурузный сироп и пальмоядровое масло, место такого батончика на полке, а не в желудке", — отметила она.

Также Кален добавила, что качественный батончик не может стоить дешево, и напомнила, что нельзя злоупотреблять любой едой, ведь это навредит фигуре.

С каждым днем популярность фитнес-батончиков растет. Их едят в качестве легкого перекуса или употребляют сразу после тренировки. Из этой статьи вы узнаете о пользе батончиков, а также о том, какие из них есть, чтобы стройнеть. ⠀ 👉 Все ли фитнес-батончики одинаково полезны? ⠀ Многие производители пишут на этикетке о большом содержании белка и отсутствии сахара в составе, однако это не так. Полностью безуглеводных батончиков не бывает. Иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил. Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы. ⠀ 👉 Что искать в составе? ⠀ ✔Семена и цельные зерна. В семенах содержатся полезные жирные кислоты, например, Омега-3. Их употребление помогает укрепить иммунитет, ускорить обмен веществ и сохранить природную красоту. Особенно полезны жирные кислоты для женщин в период ПМС. ⠀ Цельные зерна — кладезь сложных углеводов и клетчатки. Они дают заряд энергии, улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса. ⠀ ✔Орехи — однозначно полезны, несмотря на высокую калорийность. В них содержатся селен, цинк, кальций и йод. Также орехи незаменимы при больших умственных и физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, орехи помогают быстрее восстановить силы после тренировки. ⠀ ✔Финики и сухофрукты. Не стоит игнорировать эти продукты, поскольку это природные подсластители, которые богаты минералами и витаминами. К примеру, в финики помогают справляться с воспалительными процессами в организме, улучшают стул и снижают артериальное давление. А употребление изюма укрепляет нервную систему. ⠀ ❓Любите фитнес-батончики? Какие предпочитаете? Напишите в комментариях🔻 ⠀ ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ👆 ⠀ 🙋На марафоне мы учимся выбирать пищу, которая действительно нужна и полезна нашему телу. В результате лишние килограммы уходят естественным образом без стресса и ограничений. Чтобы узнать подробнее о тренинге и записаться на Марафон, напишите мне “ДА” в Direct. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы😉 ⠀ #еленакален_советы #фитнесбатончики #фитнес #питаниедляпохудения

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог дала эффективные советы, как похудеть. Также стало известно, как сбросить вес на сезонных ягодах и фруктах.

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Теги
Фитнес похудение
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