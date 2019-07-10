Больше вреда, чем пользы: эксперт по питанию раскрыла секрет фитнес-батончиков

Нутрициолог, эксперт по эргогенике питания и сертифицированный коуч Елена Кален заявила, что в фитнес-батончиках есть много добавок, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Об этом эксперт написала на своей странице в Instagram. По ее словам, полностью безуглеводных батончиков не бывает, иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил.

"Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы", — сообщила Кален.

Эксперт по питанию раскрыла секрет фитнес-батончиков Super.ua/Dr.Weil

⠀Нутрициолог составила список полезных ингредиентов в батончиках:

Семена. В них содержатся полезные жирные кислоты, употребление которых помогает укрепить иммунитет, ускорить обмен веществ и сохранить природную красоту. Они особенно полезны для женщин в период ПМС.

Цельные зерна — кладезь сложных углеводов и клетчатки. Они дают заряд энергии, улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса.

Орехи. В них содержатся селен, цинк, кальций и йод. Орехи необходимы при больших умственных и физических нагрузках. Также благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, они помогают быстрее восстановить силы после тренировки.

Финики и сухофрукты — это природные подсластители, которые богаты минералами и витаминами. Финики помогают справляться с воспалительными процессами в организме, улучшают стул и снижают артериальное давление, а изюм укрепляет нервную систему.

Для снижения веса коуч посоветовала батончики без ароматизаторов и подсластителей, а также продукты без большого количества шоколадной глазури.

"Если в составе присутствует гидролизированный желатин, кукурузный сироп и пальмоядровое масло, место такого батончика на полке, а не в желудке", — отметила она.

Также Кален добавила, что качественный батончик не может стоить дешево, и напомнила, что нельзя злоупотреблять любой едой, ведь это навредит фигуре.

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