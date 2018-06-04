Боль в животе: что означает и что делать

Боль в животе – достаточно частое явление. При ее появлении большинство решает не заморачиваться, принимает привычный спазмолитик и продолжают наслаждаться жизнью.

Но боль в животе вовсе не обязательно означает, что вы что-то не то съели или выпили. Часто этим неприятным симптомом отражаются нарушения и в совершенно других системах, казалось бы, вовсе не относящихся в органам пищеварения.

MEDOBOZ составил карту боли в животе, которая поможет понять причину и определить, как правильно вести себя в той или иной ситуации.

Опоясывающая боль (ощущение пояса) над пупком. Это один из вестников панкреатита. Первым делом нужно обратиться к эндокринологу.

"Бурление" и/или резкая боль под пупком. Ждите диареи. Спастись от нее помогут вяжущие препараты.

Тяжесть и рези под пупком. Так проявляется запор. Если нет сил терпеть, примите слабительное.

Сильная боль под пупком, есть отек или припухлость, неприятные ощущения усугубляются при физнагрузке, кашле. Боль может мигрировать в пах. Это может свидетельствовать о наличии пупочной грыжи. Вам нужна консультация хирурга.

Новости Боли в животе при беременности

Болит низ живота, неприятные ощущения отдают в поясницу. Вероятно, дело в воспалении в мочеполовой системе. Вам необходима консультация гинеколога или уролога.

Боль в центре верхней части живота, случаются острые приступы голода. Это симптомы гастрита или язвы желудка. Нужно пройти обследование у гастроэнтеролога.

Острая боль внизу живота, отдающая в поясницу и пах. Так ведет себя мочекаменная болезнь. Обратитесь к урологу как можно раньше.

Внезапная острая боль в верхней части живота, отдающая в руку. Часто так себя ведет сердце, потому не рискуйте – вызовите скорую.

Боль вверху справа под ребрами. Признак вероятных нарушений в работе печени или желчного пузыря. Сходите к гастроэнтерологу, далее – по назначению.

Интенсивная нарастающая боль под пупком, усиливается при надавливании, держится дольше двух часов и сопровождается тошнотой, рвотой или диареей. Это может быть признаком аппендицита, потому нужна неотложка.

Ноющая или тянущая боль над лобком. У женщины – признак эндометриоза или других заболеваний матки, у мужчины – простатита. Нужна консультация гинеколога или уролога соответственно.

Внезапная сильная боль над лобком, отдающая в промежность, головокружение, тошнота, потеря сознания. Так проявляет себя лопнувшая киста у женщин. Вызывайте неотложку.

Новости Жара вызывает боль в животе

Сильно болит низ живота, при этом имеет место задержка месячных, кровотечение либо лихорадка. Это может быть симптомом внематочной беременности. Вызывайте скорую.

Внезапные боли в правом боку внизу. Это может быть почечная колика, также себя так могут повести воспаление яичников или остеохондроз. Сперва проконсультируйтесь с терапевтом, дальше тот направит к профильному специалисту.

Сильная боль в правом подреберье, мигрирующая в плечо, при этом имеет место тошнота, тяжесть в желудке. Такие симптомы могут появиться при движении камней в желчном пузыре. Вам нужно к гастроэнтерологу как можно раньше.

Ноющая боль в области пупка. Вероятно, это говорит раздраженный кишечник. Пару дней придерживайтесь диеты, если не помогает, сходите к врачу.

Боли по всей площади живота, напоминающие схватки. Это может быть симптомом острой непроходимости кишечника, потому срочно вызывайте скорую.

Ранее MEDOBOZ рассказывал о простом средстве, которое поможет справиться с болью в животе.