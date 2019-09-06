Богаты витаминами: диетолог назвала топ осенних овощей

Полезными для организма человека являются осенние овощи, в том числе тыква, свекла и пастернак. Они богаты на полезные элементы, а также из них можно приготовить множество вкусных блюд.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Facebook. По ее словам, сезон салатов из огурцов и помидоров закончился, поэтому их можно заменить другими овощами.

"Тыква – низкокалорийная, богата клетчаткой и бета-каротином, дешевая!" – написала Кляуз.

Диетолог назвала топ осенних овощей

Диетолог отметила, что из тыквы можно приготовить салаты, крем-супы, а также ее можно тушить с болгарским перцем и чили. Она хорошо сочетается с чесноком, мускатными орехами, карри и паприкой.

"Свекла – съедобны не только клубни, но и листья", – подчеркнула она.

По словам диетолога, этот овощ можно потреблять свежим, отварным, маринованным в салатах или с гарнирами, например, макаронами. Свекла сочетается с рукколой, кинзой или розмарином.

"Пастернак. Форма похожа на морковку, имеет яркий вкус и аромат. Богат витамином С и фолиевой кислотой – поэтому полезен в периоды эпидемий", – отметила Кляуз.

Диетолог написала, что из него можно готовить салаты, а в отварном виде заменять ним картофель в супах или пюре. Он хорошо сочетается с черным перцем, кунжутным или льняным маслом, морковью и редькой.

Она добавила, что также полезными являются различные сорта яблок, груш, клюква и облепиха.

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