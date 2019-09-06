Богаты витаминами: диетолог назвала топ осенних овощей

Полезными для организма человека являются осенние овощи, в том числе тыква, свекла и пастернак. Они богаты на полезные элементы, а также из них можно приготовить множество вкусных блюд.
Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Facebook. По ее словам, сезон салатов из огурцов и помидоров закончился, поэтому их можно заменить другими овощами.
"Тыква – низкокалорийная, богата клетчаткой и бета-каротином, дешевая!" – написала Кляуз.
Диетолог назвала топ осенних овощей
Диетолог отметила, что из тыквы можно приготовить салаты, крем-супы, а также ее можно тушить с болгарским перцем и чили. Она хорошо сочетается с чесноком, мускатными орехами, карри и паприкой.
"Свекла – съедобны не только клубни, но и листья", – подчеркнула она.
По словам диетолога, этот овощ можно потреблять свежим, отварным, маринованным в салатах или с гарнирами, например, макаронами. Свекла сочетается с рукколой, кинзой или розмарином.
"Пастернак. Форма похожа на морковку, имеет яркий вкус и аромат. Богат витамином С и фолиевой кислотой – поэтому полезен в периоды эпидемий", – отметила Кляуз.
Диетолог написала, что из него можно готовить салаты, а в отварном виде заменять ним картофель в супах или пюре. Он хорошо сочетается с черным перцем, кунжутным или льняным маслом, морковью и редькой.
Она добавила, что также полезными являются различные сорта яблок, груш, клюква и облепиха.
Не жалейте ваши ❤️ Осень уже началась, а это значит - что огуречно-помидорный период заканчивается и для многих наступает момент " а что есть вместо салата?"🤷♀️ Конечно же сезонные овощи! ⠀ 🔸Тыква Низкокалорийна, богата клетчаткой и бета каротином, дешевая! готовим: салаты из сырой тыквы, крем-супы, тушим с перцем чили и болгарским перцем👌 сочетаем: чеснок, мускатный орех, карри, паприка ⠀ 🔸Свекла Съедобны не только клубни, но и листья😳 готовим: отварную, свежую, маринованную как в салаты, так и добавляем в "бесцветные" гарниры - те же макароны сочетать: руккола, кинза, запекаем с розмарином🌿 ⠀ 🔸Пастернак Форма похожа на морковку, имеет яркий вкус и аромат Богат витамином С и фоливеой кислотой - поэтому полезен в периоды эпидемий😌 готовим: салаты из сырого, а в отвраном виде заменяем им картофель - хоть в супах, хоть в пюре сочетаем: черн перец, кунжутное/льнянное масло, морковь, редька ⠀ Об осенних овощах можно говорить бесокнечно, а ведь еще есть клюква и облепиха, множество сортов яблок и груш! А какие овощи ваши фавориты осени? Пишите в комментариях⬇️
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые можно употреблять перед сном.
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