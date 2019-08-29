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/ Гастроэнтерология

Богаты магнием: диетолог назвала наиболее полезные продукты

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Полезный для здоровья людей, в частности для тех, у кого есть проблемы с нервной системой, магний содержится в миндале, шпинате, орехах кешью, арахисе, бобах, овсянке, а также брокколи.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что этот элемент принимает участие во многих важных для организма процессах.

Диетолог подчеркнула, что лишь 1% его содержится в крови, а основная часть – внутри клеток, костей и мягких тканей.

Брокколи и орехи кешью

Брокколи и орехи кешью

"Недостаток магния связан с нерациональным питанием. Ведь им богаты всем доступные продукты: миндаль, шпинат, кешью, арахис, бобы, овсянка, брокколи", – написала Кляуз и добавила, что именно эти продукты стоит включать в ежедневный рацион.

По ее словам, симптомы недостатка магния могут быть разными: от покалывания мышц и судорог до слабости-утомляемости. Так, суточная норма этого элемента для мужчин 19-30 лет составляет 400 мг, для женщин этого же возраста – 310 мг. А вот в 31-50 лет первым нужно употреблять 420 мг, вторым – 320 мг магния.

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Диетолог подчеркнула, что для назначения препаратов магния обязательно должен быть определен диагноз.

"Не забывайте, что порой полноценный обед и качественный ночной сон справятся с "нервами" не хуже известных препаратов", – подытожила Кляуз.

"Нервы шалят - попейте магний", наверное, нет такого человека, кторому не прописывали бы известный препарат с магнием😆 Всем кому интеренсо - ставим ❤️ и читаем дальше⬇️ ⠀ Магний воистину "вездесущий" 🦸‍♂️элемент - является коферментом 300 энзимов, принимает участие в гликолизе, обмене калия, кальция, глюкозы, синтезе белка, ДНК, РНК и еще во многих процессах ⠀ Лишь 1% его содержится в крови👆, а основная часть внутри клеток, костей и мягких тканей Недостаток магния связан с нерациональным питанием -ведь им богаты всем доступные продукты: миндаль, шпинат, кешью, арахис, бобы, овсянка, брокколи🥦 👩‍⚕️Обратите внимание, о каком бы элементе я не писала - почти во всех списках есть темно-зеленые овощи - шпинат, листовой салат, брокколи Их стоит включать в свой ежедневный рацион🥬 ⠀ Симптомы недостатка магния - "общие" от покалывания мышц и судорог до слабости-утомляемости Суточная норма(потребность организма): 👦19-30лет 400мг, 31-50 420мг 👩 19-30 лет 310мг, 31-50 лет 320мг ⠀ Для назначения препаратов магния "от нервов"🤷‍♀️ - должен быть указан диагноз и лучше предварительно определить исходный уровень элемента✍️ Не забывайте, что порой полноценный обед и качественный ночной сон справятся с "нервами" не хуже известных препаратов👩‍⚕️ ⠀ А вы принимаете магний? С какой целью? Пишите⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Кляуз назвала самые опасные продукты, которые вызывают смертельные заболевания.

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