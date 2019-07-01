Анита Луценко пояснила, почему есть на ночь очень вредно

Украинская спортсменка и известный специалист по похуданию Анита Луценко заявила, что еда на ночь может привести к проблемам со здоровьем и лишнему весу.

"Ночь для сна – день для пищи", – написала Луценко на своей странице в Instagram.

По ее словам, именно ночью вырабатываются гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет и похудения: мелатонин, соматотропин и тестостерон. Но, добавила спортсменка, еда перед сном блокирует эти процессы️ и вызывает конфликт гормонов.

Луценко пояснила, почему есть на ночь вредно Kleo.ru

"В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и стареет быстрее", – заявила Луценко.

Она сообщила, что ужинать нужно за три часа до сна, и предложила для приема еды вечером несколько вариантов. Среди них: каша и овощи, рыба или птица с овощами, суп или суп-пюре.

Как подметила специалист по похудению, под запретом красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб, ведь эти продукты нарушат сон и застопорят процесс похудения. Луценко добавила, что пить травяной чай можно, но в малых количествах – до 100 мл.

Также спортсменка рассказала, что гормон сытости лептин при недостатке сна падает на 20%, поэтому чем его меньше – тем сильнее голод️.

"Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода – пейте воду и быстро спать! Утром пройдёт", – написала Луценко и добавила, что все же питания нужно подбирать индивидуально.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом похудеть легче, чем зимой, однако не у всех получается это сделать, потому что нужно выполнять определенные шаги. Также диетологи утверждают, что особо эффективным способом быстро похудеть без вреда здоровью является диета "Вареные яйца".

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