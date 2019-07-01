Анита Луценко пояснила, почему есть на ночь очень вредно

Украинская спортсменка и известный специалист по похуданию Анита Луценко заявила, что еда на ночь может привести к проблемам со здоровьем и лишнему весу.
"Ночь для сна – день для пищи", – написала Луценко на своей странице в Instagram.
По ее словам, именно ночью вырабатываются гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет и похудения: мелатонин, соматотропин и тестостерон. Но, добавила спортсменка, еда перед сном блокирует эти процессы️ и вызывает конфликт гормонов.
Луценко пояснила, почему есть на ночь вредно
Kleo.ru
"В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и стареет быстрее", – заявила Луценко.
Она сообщила, что ужинать нужно за три часа до сна, и предложила для приема еды вечером несколько вариантов. Среди них: каша и овощи, рыба или птица с овощами, суп или суп-пюре.
Как подметила специалист по похудению, под запретом красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб, ведь эти продукты нарушат сон и застопорят процесс похудения. Луценко добавила, что пить травяной чай можно, но в малых количествах – до 100 мл.
Также спортсменка рассказала, что гормон сытости лептин при недостатке сна падает на 20%, поэтому чем его меньше – тем сильнее голод️.
"Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода – пейте воду и быстро спать! Утром пройдёт", – написала Луценко и добавила, что все же питания нужно подбирать индивидуально.
Ночь для сна - день для пищи. Нарушаешь правило - получаешь проблемы со здоровьем + избыточный вес. 🔎МЕЛАТОНИН, СОМАТОТРОПИН, ТЕСТОСТЕРОН - гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет, похудение(!) и ещё куча всего. Пик выработки - НОЧЬ ☝🏻 Еда перед сном БЛОКИРУЕТ все эти процессы🙅🏻♀️, вызывая конфликт гормонов (к примеру, инсулин, блокирует жировую клетку, и мешает соматотропину сжигать жир). В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и........стареет быстрее 🤷🏻♀️ Поэтому: ▪️Ужин за 3 часа до сна ( сон в 22-23 ) вот и выходит что едим до 19-20 часов 🙌🏻 ▪️Варианты: -каша+овощи -рыба/птица+овощи -суп/суп-пюре ▪️Под запретом: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Всё это нарушит сон и застопорит процесс похудения. ▪️Травяной чай перед сном - можно. До 100 мл. И ещё. 🔎ЛЕПТИН (гормон сытости) - при недостатке сна падает на 20%, а чем его меньше - тем сильнее голод🧟♀️ Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода - пейте воду и быстро спать! Утром пройдёт 😁😜 P.S. Если есть лишние кг и утром на взвешивании вес не упал- значит ужин был не очень то и ваш. Кому-то хорошо от белкового, а кому-то от углеводного ( гречка, киноа...) ужина! И кефирчик тоже может дать плюс😅 так что пробуйте и делайте свои личные выводы. ДО СКОЛЬКИ ЕДИТЕ ОБЫЧНО?
Как сообщал OBOZREVATEL, летом похудеть легче, чем зимой, однако не у всех получается это сделать, потому что нужно выполнять определенные шаги. Также диетологи утверждают, что особо эффективным способом быстро похудеть без вреда здоровью является диета "Вареные яйца".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал