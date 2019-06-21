Вторая часть будет посвящена диагностике.

На своё усмотрение доктор выбирает одну или несколько диагностических процедур для подтверждения диагноза.

Эмпирическое лечение ⠀

То есть, основываясь на данных анамнеза, жалобах и симптомах, доктор делает предположение о диагнозе и назначает лекарства (ингибиторы протонной помпы (ИПП), подавляющие выработку соляной кислоты) на 4-8 недель.

Контрастная рентгенография с использованием бария

Данная методика не очень полезна для подтверждения или исключения ГЭРБ, однако для младенцев с рефлюксом процедура будет полезна для исключения других врождённых состояний.

Эндоскопия и гистология

Проводят при подозрении на эзофагит и гастрит, то есть детям и подросткам с жалобами на изжогу, рвоту с кровью, боль в эпигастрии, при неэффективности эмпирического лечения.

Исследование рН пищевода или многоканальная внутрипросветная импеданс-pН-метрия

Исследование может повысить или понизить подозрения на ГЭРБ, но это не окончательный диагностический тест.

Бронхоальвеолярный лаваж

Используется для подтверждения повторяющихся аспираций небольшими порциями. Процедура с низкой чувствительностью и специфичностью.

Сцинтиграфия

Для обнаружения аспирации и оценку пищеводного клиренса. Тест редко используют в качестве оценки ГЭРБ у детей.

Манометрическое исследование пищеводных сфинктеров

Позволяет выявить изменение тонуса пищеводных сфинктеров. Минимальная польза в диагностике типичного ГЭРБ.

Лечению подлежат дети с явными признаками ГЭРБ – изжогой и подтверждённым эзофагитом. У таких маленьких пациентов схема лечения аналогична подходу к лечению взрослых.

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