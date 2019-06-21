Вторая часть будет посвящена диагностике.
На своё усмотрение доктор выбирает одну или несколько диагностических процедур для подтверждения диагноза.
Эмпирическое лечение ⠀
То есть, основываясь на данных анамнеза, жалобах и симптомах, доктор делает предположение о диагнозе и назначает лекарства (ингибиторы протонной помпы (ИПП), подавляющие выработку соляной кислоты) на 4-8 недель.
Контрастная рентгенография с использованием бария
Данная методика не очень полезна для подтверждения или исключения ГЭРБ, однако для младенцев с рефлюксом процедура будет полезна для исключения других врождённых состояний.
Эндоскопия и гистология
Проводят при подозрении на эзофагит и гастрит, то есть детям и подросткам с жалобами на изжогу, рвоту с кровью, боль в эпигастрии, при неэффективности эмпирического лечения.
Исследование рН пищевода или многоканальная внутрипросветная импеданс-pН-метрия
Исследование может повысить или понизить подозрения на ГЭРБ, но это не окончательный диагностический тест.
Бронхоальвеолярный лаваж
Используется для подтверждения повторяющихся аспираций небольшими порциями. Процедура с низкой чувствительностью и специфичностью.
Сцинтиграфия
Для обнаружения аспирации и оценку пищеводного клиренса. Тест редко используют в качестве оценки ГЭРБ у детей.
Манометрическое исследование пищеводных сфинктеров
Позволяет выявить изменение тонуса пищеводных сфинктеров. Минимальная польза в диагностике типичного ГЭРБ.
Лечению подлежат дети с явными признаками ГЭРБ – изжогой и подтверждённым эзофагитом. У таких маленьких пациентов схема лечения аналогична подходу к лечению взрослых.
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