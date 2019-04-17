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/Mamaclub

"Фуфломицын!" Комаровский "распек" популярный препарат для иммунитета

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Популярный для укрепления иммунитета препарат эхинацеи не имеет никакого влияния на организм человека.

Об этом в своем Youtube-канале рассказал доктор Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram после публикации с советами по усилению иммунной системы.

"Вот эти все травки для иммунитета никак не влияют, не повышают и не понижают, поэтому их можно в каждый дом. Поэтому литрами пьются препараты эхинацеи — никому не мешающая дрянь, которая здорово обогащает производителей препаратов. Поэтому делайте правильные выводы", — обьяснил он свою позицию по поводу данного препарата.

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Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скрин видео

Кроме того, доктор рассказал о бесполезности множества лекарственных средств.

"Для желающих лечиться придумано огромное количество "фуфломицынов" с маленьким количеством побочных эффектов. Это очень здорово рассмотреть на примере иммунной системы. Если препарат по-настоящему ее стимулирует, то увеличивает не только выраженность ответа на инфекционные заболевания, но и вероятность аллергических реакций. Если же он тормозит иммунные реакции, он, конечно, лечит аллергию, но и ослабляет организм, делая его чувствительным к инфекционным болезням", - отметил врач, обьясняя, что такие препараты совершенно не нужны.

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Доктор Комаровский

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский рассказал о том, что употребление аскорбиновой кислоты может грозить образованием камней в почках.

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Персона
Евгений Комаровский
Место
УкраинаКиев
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