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/ Грипп и простуда

Заменит Тамифлю? Roche представила новый препарат против гриппа

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Клинические испытания нового препарата XOFLUZA для лечения гриппа от Roche показали, что однократный прием лекарства уменьшает вероятность инфицирования.

Полученные результаты дают фармкомпании надежду на возвращение позиций на рынке противопростудных средств, которые были утрачены из-за подавления Тамифлю генериками. Об этом сообщает Reuters.

XOFLUZA (балоксавир марбоксил) является единственным антивирусным средством с новым механизмом действия, который, как было показано, эффективен как у здоровых людей с гриппом, так и у людей с высоким риском осложнений. Ученые установили, что XOFLUZA может остановить распространение вируса гриппа А и В в организме человека в течение 24 часов, тогда как с помощью Тамифлю этот процесс занимает 72 часа.

Препарат против гриппа XOFLUZA

Препарат против гриппа XOFLUZA

Скриншот consumerreports.org

В настоящее время лекарственное средство одобрено в Японии для лечения гриппа типов A и B у детей, подростков и взрослых, а также в США для лечения острого неосложненного гриппа у людей в возрасте 12 лет и старше. Американский регулятор FDA ускорил рассмотрение дополнительных применений лекарства для лечение людей с высоким риском осложнений от гриппа, решение по которому может принять до конца 2019 года.

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Тема
Здоровье
Место
Швейцария
Теги
лекарства грипп
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