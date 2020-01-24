Вспышка опасной болезни впервые за три года: в Винницкой области уничтожено более 100 тыс птиц

В четверг, 23 января, в Немировском районе Винницкой области было убито более 108 тыс голов птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа в регионе.

Как сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области, с ЧП "Хутор" было уничтожено 108 144 голов; с ООО "Немиров-Подолье" – 544 головы.

После этого 24 января было проведено дезинфекцию одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других.

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В Винницкой области вспышка птичьего гриппа Винница.Инфо

Сообщается, что в зонах защиты и наблюдения работают 15 рабочих групп, которые контролируют эпизоотической ситуации. Они проводят учет птицы в индивидуальном секторе и клинический осмотр.

"Проведено клинический осмотр 24983 голов птицы в 1194 дворах 32-х населенных пунктов, работа завершена. По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не поступало", – говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что в районе был разработан график отбора проб биоматериала для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы. Отмечается, что 640 образцов крови и клоакальных смывов из 32 населенных пунктов было отправлено на экспертизу в Винницкую областную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со вспышкой птичьего гриппа украинцам посоветовали временно отказаться от покупки курятины и яиц в местах стихийной торговли.

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