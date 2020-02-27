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/ Грипп и простуда

Всем не хватило: в Новые Санжары отправляется вторая партия противовирусных препаратов

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В украинских медучреждениях в самый разгар ОРВИ и гриппа не хватает лекарств. Естественно, такая ситуация коснулась и Полтавской области, где был превышен порог заболеваемости и не утихали волнения по поводу прибывших на карантин из Китая украинцев.

Чтобы восполнить запасы противовирусных препаратов, и.о. главврача КНП "Новосанжарский центр первичной медико-санитарной помощи" Я. Торбина воспользовалась опытом коллег из Новосанжарской районной больницы и обратилась к украинским фармпроизводителям за помощью. В частности в компанию "Экофарм", которая на прошлой неделе поставила в качестве гуманитарной помощи местной больнице тысячу флаконов противовирусного препарата "Протефлазид".

Необходимый препарат скоро будет доставлен

Необходимый препарат скоро будет доставлен

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Как сообщали СМИ, еще 150 упаковок было передано в санаторий, где находятся на карантине украинцы, эвакуированные из Уханя – для профилактики медперсонала.

Тогда же заместитель гендиректора "Экофарма", доктор медицинских наук Александр Гриневич подчеркнул, что в случае надобности, предприятие готово передать и больше. В этот раз "Протефлазид" доставят в КНП"Новосаджарский центр первичной медико-санитарной помощи".

Ожидается, что партия препарата прибудет в пятницу, 28 февраля. Это поможет медикам не только обуздать сезонные болезни, но и нормализовать довольно тревожные настроения местного населения.

Стоит отметить, что, по свидетельству медиков, на данный момент в Новых Санжарах показатели заболеваемости начали спадать.

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