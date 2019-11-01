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/ Грипп и простуда

Врачи готовятся к тяжелой эпидемии: возвращается грипп, который только в Америке убил 80 тысяч человек

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По мере того, как начинают появляться случаи заболевания гриппом, медицинские эксперты говорят, что, хотя тяжело предсказать тяжесть предстоящего сезона, есть признаки того, что он может быть резким, напоминающим о смертельном гриппе, который распространился два года назад.

Исследуя грипп этого года в Австралии и Южном полушарии (тут сезон гриппа начинается примерно на несколько месяцев раньше), врачи из США говорят, что они готовятся к тяжелому сезону и предупреждают пациентов о необходимости принимать меры предосторожности, сообщает Medical Xpress.

Так, преобладающим вирусом для Южного полушария был H3N2 (его также обвиняли в суровом сезоне 2017-18 годов в США), который убил почти 80 тысяч человек.

Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали его самым смертоносным сезоном гриппа за последние десятилетия.

Смотря на сезон в Австралии, можно предсказать, что может произойти в Северном полушарии, хотя и это не всегда точно. По оценкам специалистов в 50–70% случаев Северное полушарие Земли по гриппу отражает то, что было в Южном полушарии".

Грипп

Грипп

Иллюстрация

Экспертный ресурс Грип.ua, отслеживающий развитие эпидемической ситуации в Украине, подтверждает эти опасения. В частности, сообщается о нетипично раннем появлении гриппа в Европе: эпидемические службы Германии и Латвии сообщили, что случаи тяжелого гриппа зафиксированы на три недели раньше обычного.

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Тема
Здоровье
Тег
грипп
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