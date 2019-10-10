Вакцинация от гриппа в разгаре: где купить вакцину, и кто прививается за полцены

Украинцам предлагают трехвалентную "Джиси Флю" из Южной Кореи и четырехвалентную "Ваксигрип Тетра" из Франции. Цены в аптеках на вакцины составляют в среднем от 260 до 350 гривен. "Джиси флю" может быть использована для небольших коллективов: 10 доз вакцины обойдутся немного дешевле, чем поштучно.

Так, трехвалентная вакцина, которая защищает от трех вирусов гриппа поможет противодействовать штаммам А(H1N1)pdm09 и А(H3N2), а также одному штамму вирусa гриппа B. Четырехвалентные вакцины из Франции предупреждают четыре вида вируса: А(H1N1)pdm09 и А(H3N2) и два штамма вирусa гриппа B.

Сделать прививку предлагают также в частных клиниках. Вся процедура, вместе с вакциной и осмотром, будет стоить от 400 до 700 гривен. При коллективной вакцинации могут сделать скидку, сообщает grippua.com.ua

А вот жители Винницы могут привиться за полцены в рамках программы "Стоп-грипп", которая уже четвертый год действует в городе. Она предусматривает бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей, лишенных родительской опеки. Все остальные жители могут приобрести ее с 50% скидкой. Всем, кто хочет вакцинироваться со скидкой необходимо обратиться в Центры первичной медико-санитарной помощи, взять рецепт, с которым и отправиться в аптеку.

От гриппа нужно вакцинироваться каждый год при отсутствии противопоказаний. Вакцинироваться можно в течение всего эпидсезона — с осени и до весны. Но, нужно помнить, что даже вакцины не защищают от всех типов вирусов, а иммунитет, который они создают, не является долговременным. Эксперты также советуют пользоваться проверенными противовирусными средствами для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

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