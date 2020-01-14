В Житомирской области от смертельного штамма гриппа погибло три человека: врач назвал общее количество больных

С начала года на Житомирщине от осложнений после заболевания гриппом умерло три человека, еще у 17 больных обнаружили опасный штамм гриппа.

Но в целом больных гриппом зафиксировано меньше, чем год назад, рассказал в комментарии OBOZREVATEL заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко.

"По Житомирской области у нас четыре недели наблюдалось снижение заболеваемости, а вот за последнюю неделю увеличилось на 351 случай, и всего на сегодня зарегистрировано 4767 случаев. Это на 30% ниже эпидемического порога", – рассказал врач.

В то же время, в течение последних трех недель, при лабораторных исследованиях, у 17 больных выделен вирус гриппа A (H1N1) пандемический, который вызывает вспышку так называемого свиного гриппа.

грипп

"Если раньше у нас таких было один-два в год, то только за три недели уже 17 случаев. И беда в том, что люди поздно обращаются за помощью, в больницу они поступают уже в очень тяжелом состоянии, их органы уже не функционируют, и их очень тяжело вывести из этого состояния", – объясняет Головченко.

По его словам, чтобы избежать осложнений, необходимо вакцинироваться, тем более, что вакцина на 2019/2020 гг действует и против вируса H1N1.

"К сожалению, люди мало вакцинируются, а также беременные не думают о своем здоровье, у нас в этом году уже зарегистрировано 5 случаев заболеваемости среди беременных", – рассказал Головченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в больницах Тернополя оказались полсотни пациентов с вирусной пневмонией, пятеро из них – в реанимации. Еще три человека умерли от последствий воспаления легких.

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