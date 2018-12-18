В Украину пришел грипп-убийца: чем опасен и как защититься от болезни

В Украину пришел грипп, который в прошлом году в Америке унес 80 тысяч жизней. Специалисты говорят, что он особенно опасен для пожилых людей.

Об особенностях гриппа и профилактике – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пришли "Сингапур" и "Мичиган"

"Сейчас у нас превалирует грипп H3N2 или "Сингапур". В прошлом году в Америке от него погибло 80 тысяч человек, в основном пожилые люди", – рассказала OBOZREVATEL зав отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

По ее словам, врачи ожидали именно этот вирус, поэтому наши граждане прививались и от этого штамма.

"В Америке в прошлом году использовали вакцину, куда "Сингапур" не вошел, поскольку там ждали грипп "Гонконг" (или птичий грипп). Поэтому столько жертв. Нам в прошлом году повезло, у нас циркулировал "Бристоль", и уровень заболеваемости был невысокий. В этом году нужно быть особенно внимательными пожилым людям, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Также нужно быть внимательным к маленьким детям, особенно ослабленным. Если у ребенка высокая температура, то врач обязательно должен его осмотреть", – говорит Мироненко.

Также в Украине уже выявили грипп "Мичиган" (разновидность свиного гриппа), который имеет очень короткий инкубационный период, поэтому очень быстро распространяется.

"Он циркулировал у нас в 2009 году и вызвал пандемию гриппа. Взрослые сейчас имеют к нему иммунитет, а вот маленькие дети – нет, поэтому этот штамм для них опасен. Сейчас в реанимации лежал маленький ребенок, у него выявили вирус "Мичиган". Ребенок выздоровел", – отметила Мироненко.

В группу риска входят люди, страдающие ожирением, диабетом, бронхиальной астмой, а также беременные.

Все эти штаммы относятся к гриппу группы А. Для них характерны такие осложнения, как трахеиты, бронхиты и пневмонии. Особенно опасны пневмонии. По словам Аллы Мироненко, они бывают двух видов – вторичные и первичные.

"Вторичная пневмония – это когда человек болел гриппом, потом ему стало легче, а потом снова поднялась температура и присоединилась грибковая пневмония. Ее можно лечить антибиотиками. А вот первичная пневмония вызвана именно вирусом гриппа. Она протекает очень стремительно, сосуды становятся ломкими, происходит кровоизлияние в легкие, и такие случаи могут закончиться очень печально", – предупреждает специалист.

Лекарства от гриппа стали дороже

По данным МОЗ, сейчас эпидпорог по гриппу в Украине превышен на 1,8%. Хуже всего ситуация в Харьковской области, там порог превышен на 23%. На втором месте Киевская, Житомирская и Сумская области – тут превышение составляет 12%.

Хотя врачи говорят, что пока ситуация в большинстве областей с гриппом не критичная, так что еще можно успеть вакцинироваться.

Что касается лекарств, то в этом году они стали еще дороже. Если верить Госстату, то за 11 месяцев цены на все препараты выросли на 6%.

OBOZREVATEL промониторил цены в киевских аптеках на иммуномодулирующие препараты. Например, "Анаферон" стоит 85-87 грн, тогда как год назад его цена была 70 грн. "Амизон" (20 таблеток) продают по 75-80 грн (в прошлом году – 65 грн). "Афлубин" (капли 20 мл) стоят 112-130 грн, а были по 100-105 грн. Практически не изменилась цена на оксолиновую мазь, в прошлом году ее продавали по 8-9 грн, сейчас 8-11 грн.

По словам аптекарей, поднялись в цене таблетки для рассасывания и леденцы от боли и першения в горле – разница примерно в 10 грн. Также подорожали и спреи для лечения горла – на 20-25 грн.

Брызгайте солевой раствор в нос

Врачи советуют, если вы заболели ОРВИ или гриппом, то обязательно оставайтесь дома. "Не нужно водить детей в сад, в школу, самим ходить в офис. Из-за вас потом может слечь половина сотрудников", – пояснил OBOZREVATEL семейный врач из Харькова Виктор Назаренко.

Что касается народных средств – чеснок, лимон, то врач считает, что от вируса они не защитят.

"Если кому-то нравится, то можно и чеснок носить с собой, и лимон есть. Они не повредят, но если вы подхватите вирус, то чеснок его уже не остановит. Марлевая повязка на улице тоже бессмысленна, потому что при низких температурах вирус гибнет. Маска полезна в общественном транспорте и в помещениях. Но ее нужно часто менять", – предупреждает Виктор Назаренко.

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Также врач советует увлажнять воздух в помещениях и регулярно проветривать комнаты. "Сухой и теплый воздух лишь способствует циркуляции вируса", – говорит специалист.

Он рекомендует приобрести в аптеке солевой спрей и почаще брызгать его в нос. "Используйте перед тем, как из помещения выходите на воздух. Солевой раствор можно сделать и самим – 1 чайная ложка обычной соли на литр кипяченой воды. Таким раствором можно полоскать и рот. Также можно смазывать слизистые носа оксолиновой мазью", – говорит врач.

Откажитесь от походов на елки

Если вы заболели и поднялась температура, то обязательно обращайтесь к врачу, это касается как маленьких детей, так и взрослых, и пожилых людей.

"Не ждите, детям врача нужно вызывать в первый же день, потому что грипп может развиваться очень стремительно. Антибиотики при вирусе не помогут, они могут лечить только бактериальные инфекции при осложнениях. Противовирусные препараты может назначить только врач. Ни в коем случае не переносите грипп на ногах", – советует Назаренко.

А Алла Мироненко рекомендует отказаться от массовых мероприятий в ближайшее время. "На первом месте по распространению гриппа и ОРВИ стоит школа, на втором – массовые мероприятия. Сейчас начнутся новогодние представления, елки. Но именно там можно легко заразиться, поэтому подумайте", – отметила специалист.