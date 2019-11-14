В Україні зафіксували парагрип та респіраторно-синцитіальний вірус

З 4 по 10 листопада в Україні зафіксували випадок парагрипу у Харківській області та РС-вірусу у Сумській області, звітує ЦГЗ МОЗ України.

Як відомо, парагрип зазвичай триває довше, ніж звичайний грип і є однією з головних причин розвитку тяжкого ускладнення у дітей – несправжнього крупу. А от РС-вірус призводить до тяжких захворювань бронхів та легень, це вірус з групи ГРВІ з тенденцією до виникнення бронхіоліту у малих дітей та осіб похилого віку.

Окрім того, за останній тиждень зареєстрували 6 випадків грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ).

В цілому на ГРВІ за минулий тиждень захворіли 150 тисяч українців, серед них 66,5 % - діти віком до 17 років, щеплення від грипу отримали більше 34 тис чоловік.

Нагадаємо, з початку епідемічного сезону зареєстрували 44 випадки ГПЗ, 123 випадки ТГРІ, виявили 3 віруси грипу типу А(Н3) та 1 – грипу В, а також випадок парагрипу та РС-вірусу. Загалом від грипу зробили щеплення 125 тис. українців.

Ілюстрація

Наразі ситуація із захворюваністю в державі не є загрозливою, однак спостерігається стійка тенденція до збільшення загального рівня захворюваності, відзначає ресурс Грип.ua, який відстежує епідеміологічну ситуацію.

Експерти сайту також аналізують загрозу можливості повернення у сезоні 2019-2010 "свинячого грипу".

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