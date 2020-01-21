В Украине впервые за три года зафиксировали вспышку опасного заболевания

В Украине в первый раз с 2017 года зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Заражение случилось на предприятии "Хутор", в Немировском районе Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. На предприятии был введен карантин.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 19 января был установлен диагноз "птичий грипп", – заявили в Госпродпотребслужбе.

Специалисты пытаются не дать возбудителю птичьего гриппа распространиться. В то же время, стало известно, что вирус в последнее время распространился по Восточной Европе: Румынии, Венгрии и Польше.

В Украине зафиксировали вспышку опасного заболевания eluniversalqueretaro.mx

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Китае зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.

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