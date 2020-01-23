В Украине возросла смертность из-за гриппа: грозит ли эпидемия

В Украине растет количество больных гриппом и простудой. И пока в Минздраве говорят, что об эпидемии речи не идет, уже с начала эпидсезона сообщается о 9 смертях от осложнений вследствие заболевания гриппом. Миллионы человек обратились за помощью к врачам.

Какая ситуация в Украине с заболеваемостью на грипп и ОРВИ, и грозит ли эпидемия — читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 35%.

Летальный исход зафиксирован в 9 случаях.

Всего же с начала эпидсезона заболели гриппом 2,2 миллиона человек.

В Украине циркулирует 4 штамма гриппа, двое их них особо опасны.

Эпидемия гриппа вероятна в нескольких областях.

Миллионы заболевших

Ранее пик острых респираторных заболеваний прогнозировался на конец января — начало февраля. Но уже с начала января наблюдается рост больных на грипп и ОРВИ, за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 35%.

Грипп в Украине "Корреспондент"

По официальным данным, за неделю с 6 по 12 января 2020 года ОРВИ заболели 105 260 человек, из них 61,5% – дети в возрасте до 17 лет. Однако, в Минздраве утверждают, что уровень заболеваемости на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Всего же с 30 сентября по 12 января заболели гриппом 2,2 миллиона человек (5,8% населения), из них 1,5 миллиона – это дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы были 61 842 человека.

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С начала сезона заболеваний острыми вирусными инфекциями и гриппом погибло уже девять человек. Шестеро погибших были зарегистрированы в Житомирской области, два смертельных исхода в Тернопольской области и один в Запорожской области. Первый смертельный случай был зафиксирован 31 декабря. Среди погибших — беременная женщина и 6-летний ребенок.

В Киеве же количество больных гриппом и простудой в новом году выросло на 35,2%. За прошедшую неделю было зарегистрировано 9176 случаев болезни. Из них 5349 заболевших – дети. Но и в этом случае в КГГА отмечают, что сейчас об эпидемии гриппа в стране говорить рано.

По данным медиков, в течение сезона гриппом и ОРВИ переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек.

В Украину пришел опасный штамм гриппа Канзас

В конце каждого эпидемического сезона Всемирная организация здоровья прогнозирует, какие штаммы гриппа будут циркулировать в следующем. В этом году их предполагается четыре: "Канзас" (А/H3N2), "Брисбен" (А/Н1N1), "Колорадо" (принадлежит к линии B/Victoria) и "Пхукет" (принадлежит к линии B/Yamagata).

Самыми опасными из них считаются первые два вида, случаи заболевания которыми, уже фиксируются в Украине. Так, с начала 2020 года в Житомирской области при лабораторных исследованиях у 31 больного выделен вирус гриппа A (H1N1) пандемический, также называемый "свиным гриппом". Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко.

Грипп в Украине "РБК"

Грипп А H1N1 циркулирует в Украине с 2009 года, может поражать нижние дыхательные пути, то есть вызывать первичные вирусные пневмонии, являющиеся основной причиной смерти больных. За два-три дня в легких происходят необратимые изменения. Этот штамм вируса поражает людей с избыточной массой тела, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, беременных. Причем смертность от него доминирует у молодых людей.

Что касается вируса А/H3N2 "Канзас", то пока нет официально зарегистрированных случаев смерти от данного штамма гриппа, однако в прошлом сезоне в Америке от него скончалось 80 тысяч человек.

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"Канзас" очень опасен для пожилых людей, беременных, людей с ожирением. Дети его переносят легче. Дело в том, что этот штамм опасен тем, что вызывает вторичную пневмонию. Сначала вирус разрушает эпителии, а затем присоединяется бактериальная пневмония", – сообщила в комментарии OBOZREVATEL заведующая отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Однако пока этот штамм гриппа не распространен в Украине.

"На самом деле распространение гриппа "Канзас" в Украине пока не подтверждено, у нас превалирует другой штамм, а именно H1N1. Единичные случаи связаны с вирусом типа В. И только один больной у нас диагностирован именно с вирусом А/H3N2", – рассказала медик.

Вероятность эпидемии

По состоянию на 21 января, ни в одной из областей нет превышения эпидемического порога по заболеваемости. Однако, если сравнивать общие показатели заболевания на грипп и ОРВИ третьей недели января со второй, то они идут в сторону увеличения.

Например, в Житомирской области, где уже зафиксировано 6 смертельных случаев из-за заболевания гриппом, неделю назад уровень заболевания был на 32% ниже эпидемического порога. А по состоянию на 21 января, уровень поднялся до 11%.

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В Черниговской области на прошлой неделе уровень заболевания фиксировался на 38,8% ниже эпидпорога, на третьей неделе этот показатель уже составлял 24%.

В Одесской области с 42,6% сократился до 23,8%. В Винницкой области уровень заболевания всего на 9% ниже эпидемического порога. Еще неделю назад уровень равнялся 27,6%.

Заведующая Института эпидемиологии и инфекционных болезней отмечает, что вероятность эпидемии в некоторых областях существует: "Грипп есть, вирусы циркулируют, эпидемический порог может быть превышен в отдельных областях, но главное, чтобы без летальных исходов все прошло", – говорит Мироненко.

Симптомы гриппа. Когда идти к врачу

Как правило при гриппе симптомы появляются внезапно. Резко повышается температура до 39-40 градусов и держится до 4 дней. При болезни человека сильно морозит, болит голова, есть боль вокруг глазных яблок, ломит мышцы. Наблюдается светобоязнь и покраснение в глазах. Насморк и заложенность носа, в отличие от простуды, может появиться не сразу или вообще отсутствовать.

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Выделений из носа, как правило, нет, напротив, есть выраженное чувство сухости в носу и глотке. Обычно появляется сухой кашель, сопровождающийся болью в груди.

Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, медики настаивают на том, что нужно немедленно обращаться за помощью. Ведь чаще всего летальные исходы происходят именно из-за самолечения и несвоевременного обращения к врачу.

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По словам Мироненко, чтобы снизить вероятность заражения, нужно обязательно вакцинироваться. И делать это нужно в октябре-ноябре, перед началом эпидсезона, так как в разгар заболеваемости при вакцинации вам придется прибегнуть к дополнительным мерам безопасности.

"Для того, чтобы вакцинация подействовала на вашу иммунную систему, необходимо примерно 10 суток. И в период роста заболеваемости, необходимо будет определенная изоляция, чтобы вы не подверглись заражению. Поскольку в таком случае вакцина может не помочь", – объяснила она.

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